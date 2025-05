Piastri bat Verstappen pour la pole après une qualif folle à Imola

C’est l’heure du premier dénouement de ce week-end du Grand Prix d’Emilie-Romagne avec les qualifications sur le circuit d’Imola ! Après trois séances libres qui se sont toutes terminées par un doublé McLaren F1, il est temps de passer aux qualifications.

Bien sûr, l’équipe de Woking n’est pas invicible, au contraire, car elle a pour habitude d’aller plus rapidement chercher le chrono dans le week-end. C’est ce qui explique les écarts plus réduits avec la concurrence, et notamment Max Verstappen, en EL3.

La marge de progression étant moindre pour Lando Norris et Oscar Piastri, ils devront aussi se méfier des Mercedes de George Russell et Andrea Kimi Antonelli, ainsi que des Ferrari de Charles Leclerc et Lewis Hamilton. Isack Hadjar, Pierre Gasly et les pilotes Williams, Alex Albon et Carlos Sainz, font aussi parti des fauteurs de troubles potentiels !

15h51 : Les conditions sont toujours bonnes à Imola, avec une température de l’air printanière à 23 degrés, et une piste baignée par le soleil qui est un peu plus chaude, à 41 degrés. Reste à savoir si le pneu tendre C6 de Pirelli va poser problème.

15h57 : Alpine a changé des pièces sur la voiture de Colapinto, qui a déjà un quatrième turbo et un quatrième MGU-H, soit la limite puisqu’il a récupéré la voiture de Jack Doohan. Il a aussi un troisième moteur à combustion et un troisième MGU-K, sur quatre maximum sur la saison. Gasly a un troisième MGU-K également.

16h00 : C’est parti pour la séance qualificative !

Q1 - 18 minutes

16h03 : Gabriel Bortoleto signe le premier temps de référence en 1’16"698, deux dixièmes devant Oliver Bearman, et trois dixièmes devant Nico Hülkenberg et Esteban Ocon.

16h04 : Lance Stroll se place troisième, et Fernando Alonso prend la tête en 1’16"238, devant Carlos Sainz notamment. Hamilton échoue aussi à 0"020 de l’Espagnol. Alex Albon prend la main en 1’16"164.

16h05 : Leclerc en termine à son tour avec le cinquième temps seulement, à trois dixièmes d’Albon.

16h06 : Verstappen est à son tour rapide mais la séance est interrompue car Yuki Tsunoda est allé taper le mur et il a détruit l’arrière de sa voiture, mais aussi abîmé l’avant. C’est un drapeau rouge.

16h07 : On voit en fait que le Japonais a fait un tonneau après avoir décollé sur les graviers et l’herbe, qui ont formé un tremplin et l’ont envoyé taper le mur et faire un tonneau ! Heureusement, il va bien mais va en être quitte pour un passage au centre médical.

16h14 : La vidéo de l’accident à consulter ici montre la violence du choc et l’effet tremplin de l’herbe. Les commissaires travaillent sur la remise en état des barrières.

16h17 : La direction de course annonce espérer une reprise vers 16h20.

16h19 : La reprise est confirmée dans une minute ! Il reste 12mn13 dans cette Q1 et dix pilotes seulement ont fait un tour chrono.

16h21 : Les pilotes prennent la piste les uns après les autres. Verstappen sort dans les derniers malgré le fait qu’il n’ait pas de chrono.

16h22 : Les commentaires notent que Franco Colapinto est sorti dans la voie rapide des stands avant que l’heure de relance ne soit indiquée. Une pénalité, certainement d’une place comme les Mercedes à Bahreïn, pourrait en découler.

16h24 : Hadjar prend la troisième place derrière Albon et Alonso, à 0"089 du meilleur chrono. Colapinto se place quatrième.

16h25 : Oliver Bearman ne fait pas mieux que 12e sur 13, devant son équipier Esteban Ocon. Sainz signe le meilleur temps en 1’15"987, battu par Gasly en 1’15"937. Mais Alonso les bat et prend la tête en 1’15"695.

16h26 : Russell se place deuxième et Verstappen prend la tête en 1’15"175. Hamilton ne fait pas mieux que neuvième, et Leclerc est septième. Norris prend le cinquième chrono et Piastri ne fait pas mieux que Verstappen, à 0"325 du Néerlandais.

16h28 : On voit que Norris, Piastri, Leclerc et Stroll ont notamment fait une erreur dans leur tour rapide.

16h30 : Les pilotes Sauber ont gêné Antonelli à la relance, et c’est Hülkenberg qui est désigné comme ayant gêné l’Italien. Les commissaires ont noté l’incident.

16h32 : Hülkenberg s’est raté dans le dernier virage et reste 17e. Mais les commissaires l’innocentent pour l’unsafe release.

16h33 : Et le drapeau rouge est de nouveau déployé en cette fin de Q3 car Colapinto a envoyé son Alpine dans le mur ! C’est à Tamburello que l’Argentin a détruit sa voiture avec un choc par l’avant. C’est la fin de cette Q1, et c’est dommage pour Colapinto qui était passé en Q2.

16h35 : Le tour de Bearman est annulé ! Bortoleto passe donc en Q2.

Les éliminés sont Lawson, Hülkenberg, Ocon, Bearman et Tsunoda.

16h41 : La Q2 débutera à 16h46 après la réparation des barrières à Tamburello. Ils ne seront donc que 14 à prendre la piste en Q2.

16h45 : Le départ de la Q2 est finalement retardé de nouveau, sans que l’on sache pourquoi.

16h46 : Vous pouvez revoir la vidéo de l’accident de Colapinto sur nos pages.

16h47 : La FIA dit que le tour de Bearman est en train d’être vérifié, car Haas pense apparemment qu’il a validé son tour avant le drapeau rouge.

16h53 : La séance va reprendre à 16h58, mais la FIA n’a pas encore communiqué sa décision au sujet de Bearman.

16h55 : A noter qu’Alonso et Stroll ont signé de beaux troisième et quatrième temps à la fin de la Q1. Enfin une éclaircie pour Aston Martin ?

16h56 : Bearman prend la piste, ce qui semble dire que la protestation de Haas n’a pas abouti.

Q2 - 15 minutes

16h58 : Pendant que les pilotes prennent la piste, Bearman est bel et bien descendu de sa monoplace.

17h01 : Verstappen signe le meilleur temps en 1’15"400, et Stroll se place deuxième en 1’16"150.

17h02 : Leclerc se place deuxième et Hamilton troisième, respectivement à deux et trois dixièmes de Verstappen. Hadjar est quatrième devant les Aston Martin.

17h03 : Antonelli se place septième, et Russell deuxième. Norris va plus vite et prend la tête en 1’15"261. Albon ne se place que dixième.

17h04 : Piastri fait encore mieux en 1’15"241, 0"020 devant son équipier. Le replay montre qu’Albon a fait un gros travers et mis une roue dans les graviers.

17h05 : Sainz n’est que neuvième, ce qui est décevant pour Williams. Gasly est 12e devant Albon et Bortoleto est 14e, tandis que la 15e place est déjà scellée pour Colapinto après son accident.

17h07 : Gasly s’agace d’avoir été gêné par une Aston Martin : "Quel est le nom du gars intelligent dans l’Aston ? Je me rappellerai de lui."

17h12 : Antonelli remonte huitième, et Hamilton reste septième. Leclerc progresse mais reste sixième.

17h13 : Sainz en termine avec le meilleur temps en 1’15"198 ! Et Albon signe le septième temps à trois dixièmes de son équipier.

17h14 : Gasly remonte sixième, et Stroll signe le sixième temps à son tour, en pneus médiums ! Alonso en termine avec les mêmes pneus et signe à son tour le sixième temps et élimine les deux Ferrari ! Coup de tonnerre à Imola, d’autant que le régional de l’étape, Antonelli est aussi OUT !

Les éliminés sont Leclerc, Hamilton, Antonelli, Bortoleto et Colapinto.

17h16 : La Q3 débutera à 17h21.

Q3 - 12 minutes

17h22 : Les pilotes Aston Martin repartent en tendres après avoir économisé un train de ces gommes en Q2 !

17h26 : Stroll signe le meilleur temps en 1’15"767, devant son équipier. Hadjar fait mieux en 1’15"746, et Norris le bat en 1’14"962 ! Piastri va aussi plus vite en 1’14"821. Verstappen fait encore mieux en 1’14"772 !

17h27 : Russell prend le quatrième chrono, et Albon le huitième. Sainz fait à peine mieux, et les deux Williams avaient des pneus usés pour ce premier run. Gasly est dixième.

17h31 : Les pilotes reprennent la piste, Piastri devant Stroll, puis Albon. Hadjar suit devant Verstappen, Norris, Alonso, et Sainz qui s’agace du temps que cela met à sortir.

17h32 : Les Williams sont en pneus mediums, comme Russell !

17h33 : Piastri améliore malgré un mauvais troisième à cause du trafic ! Il est en tête en 1’14"670.

17h34 : Albon en termine avec le cinquième temps, et Stroll le sixième. Norris ne fait pas mieux que le troisième temps ! Verstappen est en retard dans le deuxième secteur et il échoue à 0"034 de Piastri ! Alonso remonte au cinquième rang et Gasly au neuvième ! Sainz en termine avec le sixième temps. Russell dépasse Norris !

Piastri est donc en pole position devant Verstappen et ils seront en première ligne au départ. Russell est troisième avec ses pneus mediums et il sera aux côtés de Norris en deuxième ligne. Alonso est cinquième devant Sainz et Albon, puis Stroll. Hadjar et Gasly forment une cinquième ligne 100 % française !