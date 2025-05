Verstappen déplore des Pirelli trop fragiles après les qualifs

Max Verstappen a échoué pour un peu plus de trois centièmes dans l’exercice de la pole position à Imola face à Oscar Piastri. Comme ce dernier, le pilote Red Bull est très sceptique au sujet des pneus tendres, qui n’ont pas été assez solides sur l’exercice du tour rapide.

"Tout se passait très bien, le composé est très difficile à tenir sur tout le tour, le premier secteur était bon et le pneu m’a échappé. Les écarts sont serrés. C’est cool mais on peut voir que George [Russell] a fait son chrono en mediums" a déclaré Verstappen.

"Peut-être que les choix sont trop tendres pour ce circuit. Pour nous en tout cas, c’était trop dur d’en extraire le maximum et j’étais heureux avec le medium. Mais la course est demain et c’est demain qu’on marque des points. Ca reste une très bonne journée pour nous."

Interrogé sur ses espoirs de lutter contre les McLaren en course, le Néerlandais se montre prudent : "On verra, la dernière course n’a pas été une bataille. J’espère qu’on aura du rythme et qu’on arrivera à mieux gérer nos pneus."