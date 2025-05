Le Pirelli C6, pas assez solide... ni assez performant à Imola ?

La Formule 1 et ses pilotes attendaient beaucoup de l’arrivée du Pirelli C6, le pneu le plus tendre jamais produit par le manufacturier italien, ce week-end à Imola. Mais avec une telle tendreté, il se disait qu’il pourrait être trop fragile, et donc très difficile à tenir sur un seul tour rapide.

Certaines discussions de paddock ont laissé penser dans le courant du week-end que les pilotes pourraient être contraints de faire leur tour de qualification en pneu medium pour conserver la performance du pneu tout au long de leur chrono.

Les EL3 du Grand Prix, disputés ce midi à Imola, ont augmenté ces inquiétudes. Le pneu tendre qui n’était visiblement pas assez fiable sur un seul tour semble aussi trop lent, les pilotes ayant peiné à améliorer leurs chronos une fois qu’ils l’ont chaussé.

Le problème pourrait évidemment être lié à celui de la dégradation, car il serait difficile de garder la gomme dans la bonne fenêtre de température dans le tour, ce qui causerait, en plus de la dégradation, une perte de performance. Mais Pirelli a besoin de tester ce composé en vue de la suite de la saison.

"En regardant le résultat ici, nous pouvons mieux évaluer si c’est trop risqué ou non pour un endroit comme Singapour" a déclaré Simone Berra, l’ingénieur en chef de Pirelli. "Nous pensons aussi à Bakou, parce que nous avons, encore une fois, peu d’énergie. Ces deux circuits font actuellement l’objet d’une enquête."

"Nous pensons également au Mexique parce que ce circuit est assez lisse et que l’énergie est faible. Mais nous ne voulons pas trop pousser. Il y a un secteur intermédiaire où il y a des virages à grande vitesse et vous risquez de générer, disons, une dégradation plus importante dans cette section - et alors le pneu ne peut pas durer jusqu’à la fin de la ligne."

Pour convaincre d’utiliser le C6 quand il sera utilisé, Pirelli pourrait décider de l’associer à des composés bien plus durs, qui seraient pénalisants en rythme, et donc obliger les pilotes à prendre des risques pour l’accomplissement d’un tour rapide, en devant chausser les C6.

"Par exemple, nous pouvons apporter le C2, le C4 et le C6, ou essayer quelque chose de différent sur certains circuits, comme le C3, le C4 ou le C6. Nous devons évaluer la situation. Je ne pense pas que cela se produira avant le milieu de la saison."

"Et il est plus probable que nous décidions quelque chose pour la seconde moitié. Nous en parlons avec les équipes. Nous faisons des simulations et nous partageons les résultats de ces simulations avec elles. Nous travaillons tous dans la même direction, car nous aimerions avoir de bonnes courses et des stratégies différentes, car c’est ce qui crée le spectacle."

Les équipes ont aussi leur responsabilité dans cette situation, puisqu’elles arrivent à se familiariser avec n’importe quelle gomme. Le tendre de l’an dernier n’avait pas la résistance pour un relais en course et il est maintenant devenu le medium : "Nous avons fait un grand pas en avant en termes de résilience mécanique, et nous avons également amélioré la dégradation thermique."

"Une autre partie de la contribution est apportée par les équipes et la façon dont elles abordent la gestion des pneumatiques. Elles connaissent bien le produit 18 pouces et, bien que les composés soient nouveaux, elles ont beaucoup d’expérience des années précédentes avec la gamme précédente."

"Tout cela a une influence. Mais à mon avis, je dirais que 50 % sont dus à la voiture, et qu’en plus, les pilotes gèrent mieux - la plupart font maintenant une introduction en douceur, en copiant ce que d’autres ont fait dans le passé."