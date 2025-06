Pirelli veut mieux ’utiliser’ le C6 mais loue son rôle en course

Pirelli avait encore amené le pneu tendre C6 au Canada, et celui-ci a de nouveau posé les mêmes problèmes que ce que l’on avait vu précédemment. Les pilotes ont notamment pu - voire été obligé de - se qualifier avec les mediums, pour mieux les garder dans la fenêtre de fonctionnement.

En course, seuls quelques pilotes ont utilisé ce composé dans les derniers tours, mais les deux autres types de gommes ont été privilégiés. A noter la belle performance d’Esteban Ocon et Carlos Sainz, qui ont bouclé 57 tours avec leurs pneus durs du départ. Le Français a même dit que son pneu retrouvait de la performance au fil des tours.

"Une course très disputée du début à la fin, comme en témoigne l’entrée en piste de la voiture de sécurité, les cinq premiers pilotes étaient séparés par moins de sept secondes, à seulement quatre tours de l’arrivée" a déclaré Mario Isola, directeur compétition de Pirelli en F1.

"En termes de stratégie, l’option à deux arrêts s’est avérée la plus rapide, le composé dur étant le plus efficace. Un seul arrêt était possible, mais, honnêtement, ce n’était une option que pour ceux qui partaient de la dernière moitié de la grille, qui avaient donc moins à perdre. Ceux qui partaient des premières lignes ont pu attaquer à chaque relais, donnant lieu à une course très disputée, avec des différences notables dans la durée des relais et dans l’ordre d’utilisation des composés. Le pneu le plus efficace était le dur, même si nous disposions de peu de données à son sujet, puisque seule Sauber l’avait utilisé lors des essais libres du vendredi. Le médium a probablement un peu souffert des températures plus élevées que le premier jour."

"C’était la troisième épreuve de l’année où la gomme C6 était présente. Nous allons donc analyser attentivement toutes les données recueillies ici afin de déterminer si et comment l’utiliser à nouveau cette saison, après la pause estivale. Là encore, nous avons constaté que la différence de performance entre la nouvelle venue et la C5 est relativement faible – de l’ordre d’un dixième à un dixième et demi – mais, comme nous l’avions prédit samedi, disposer d’une gamme de gommes plus large a permis aux équipes de disposer d’un plus grand choix de stratégies. Honnêtement, sans la C6, nous aurions dû aligner le même trio que l’an dernier, à savoir C3, C4 et C5, ce qui aurait probablement donné lieu à une course plus linéaire, avec un seul arrêt au stand."

L’Italien joue la fibre patriotique et se félicite de retrouver un de ses compatriotes sur le podium, le premier depuis Jarno Trulli au Japon en 2009 : "Enfin, permettez-moi de dire qu’en tant qu’Italien, j’ai été très heureux de voir l’un de nos compatriotes monter sur le podium."

"C’est la première fois depuis le retour de Pirelli en Formule 1 en 2011. Il est intéressant de noter que la dernière fois qu’un pilote italien a terminé dans le top 3 avec une voiture équipée de nos pneus, c’était également ici à Montréal en 1991, lorsque Stefano Modena, sur une Tyrrell-Honda, a terminé deuxième, derrière le vainqueur Nelson Piquet sur une Benetton-Ford, également équipée de pneus Pirelli."

Enfin Isola rappelle que Pirelli continue son développement pour 2026 cette semaine, avec Ferrari.

"Notre travail se poursuit cette semaine avec un test important pour le développement des pneus pluie 2026. En collaboration avec Ferrari, nous utiliserons leur circuit de Fiorano, où Guanyu Zhou pilotera jeudi, suivi de Charles Leclerc le vendredi."