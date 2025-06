Leclerc : Nous n’avons pas fait ce qu’il fallait ce week-end

Charles Leclerc a connu un week-end agité au Canada avec un accident en EL1, un forfait en EL2, un tour raté en qualifs et une stratégie mal avisée de son équipe en course. Le pilote Ferrari admet que son week-end a été très compliqué, mais il réfute de dire qu’il doit faire ses preuves auprès de son équipe.

"Nous sommes un peu en retrait, mais c’est plus lié à la position de départ qu’au rythme, parce que le rythme n’était pas trop mauvais" a déclaré Leclerc. "Je suis frustré de ne pas avoir tout mis en place, mais à part ça, rien ne m’affecte vraiment. Je pense que l’équipe sait où j’en suis et sait ce que je veux faire. C’est ce qui compte le plus pour moi."

Au milieu des rumeurs et critiques concernant Frédéric Vasseur, son directeur, le Monégasque préfère se concentrer sur le travail à faire pour ramener la Scuderia au sommet : "Je préfère me concentrer sur notre travail. Nous ne sommes pas ici pour essayer de prouver que quelqu’un a tort."

"Nous essayons simplement de faire notre travail du mieux possible, et nous serons heureux si nous y parvenons. Nous n’avons pas vraiment fait tout ce qu’il fallait ce week-end, alors j’ai hâte d’être à la prochaine course pour essayer de renverser la situation."

"Nous étions alignés à un moment donné, puis l’équipe a décidé de converger sur les deux arrêts, ce que je n’approuvais pas à ce moment-là. Mais finalement, je pense que l’équipe a plus d’informations que moi sur le muret des stands."

"Nous allons les examiner, parce que j’étais assez sûr de ce que je ressentais, de ce que j’avais vu autour de moi, que l’arrêt unique était la bonne décision. Mais je pense que le mauvais résultat d’aujourd’hui est plus dû à mon erreur en Q1 et au trafic d’hier en qualifications qu’à autre chose."

Vasseur reconnait qu’il aurait été possible de tenter une stratégie risquée, mais que l’équipe manquait de données : "J’ai discuté avec Charles après la course pour lui dire qu’il a raison de dire que nous n’avons pas grand-chose à perdre lorsque nous sommes derrière le peloton."

"Nous pouvons prendre des risques, mais il était pour nous un peu trop optimiste de faire un relais de 50 tours avec les pneus durs en termes de vie et de performance. Il nous manquait probablement aussi quelques tours pendant le week-end pour l’estimer."