L’appétit d’Antonelli après son 1er podium : mon objectif suivant, c’est gagner !

À 18 ans à peine, Andrea Kimi Antonelli est devenu le 3e plus jeune pilote de l’histoire à monter sur un podium – hier, au Canada.

Le pilote Mercedes F1 l’a avoué, il avait bien besoin de ce résultat, après un dernier triple-header où il a totalement pris l’eau, notamment à domicile à Imola.

« Cela signifiait beaucoup, surtout après un enchaînement de trois courses difficiles pour moi » confirmait-il encore en conférence de presse, hier soir dans le paddock de Montréal.

« J’avais clairement perdu un peu de confiance, mais c’est la meilleure façon de rebondir. »

En fin d’épreuve, le jeune Andrea Kimi Antonelli a aussi dû résister à la pression exercée par Oscar Piastri, dans une McLaren F1 qui semblait un peu plus véloce.

« J’espérais juste que la course se termine, pour être honnête. Je regardais même l’écran pour compter les tours, car c’était très stressant. »

« Dans le dernier relais, j’ai attaqué un peu trop fort derrière Max et j’ai fini par dégrader l’avant gauche. »

« Les derniers tours furent une vraie lutte, surtout en voyant Oscar se rapprocher de plus en plus dans la zone DRS. »

« Il a même tenté une manœuvre de dépassement au premier virage. Cela a demandé beaucoup d’efforts. »

Un Antonelli qui monte en puissance ?

Désormais, un nouveau Andrea Kimi Antonelli va-t-il surgir et signer une superbe deuxième moitié de saison ? À quel point ce podium va rebooster le rookie de Mercedes F1 ?

« Oui, sans aucun doute ça va me booster. Je suis conscient qu’il y a beaucoup de travail à faire, surtout en qualifications, pour essayer d’être plus rapide en début de séance. »

« Mais nous sommes sur la bonne voie. L’équipe fait un excellent travail. »

« George m’aide aussi à me pousser encore plus loin. Il y a une très bonne dynamique dans l’équipe. Espérons que nous pourrons conserver cet élan. »

Andrea Kimi Antonelli peut-il revenir sur ses émotions lors de son premier podium ? Un moment unique et magique, on l’imagine…

« C’était bien mieux que ce que j’imaginais. En entendant la foule en montant sur le podium, j’ai eu la chair de poule. »

« C’est vraiment un moment dont je me souviendrai. Cela donne un élan. »

« Des résultats comme celui-ci et ce sentiment... on ne peut pas acheter ce sentiment. C’est une sensation incroyable et on en veut juste plus. »

« L’objectif est d’essayer de garder le même élan et de viser d’autres podiums, et avec un peu de chance, peut-être la première victoire, on ne sait jamais. »

Andrea Kimi Antonelli a aussi écrit l’histoire de son pays, puisqu’il est le premier pilote italien sur un podium depuis 16 ans (Trulli, 2009), et ce à Montréal où vit une importante communauté d’origine italienne.

« C’est évidemment un sentiment formidable d’être le nouvel Italien sur le podium. L’objectif suivant est de gagner, de ramener l’Italie au sommet. »

« Ce résultat était nécessaire. Il est aussi pour tous les Tifosi italiens. »

« Imola fut un week-end incroyable pour moi en termes de soutien. Cela ne s’est pas aussi bien passé que je le voulais, mais voir autant d’encouragements est formidable. »

« Ce résultat est donc aussi pour eux (pour mes fans). »