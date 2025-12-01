Sainz explique son incroyable podium : des réglages radicaux sur sa Williams F1

Avec Max Verstappen, il était sûrement l’homme du jour au Qatar – même si son podium est presque passé un peu inaperçu étant donné le loupé stratégique des McLaren F1.

Et pourtant, il faut le dire et le redire : Carlos Sainz a réalisé une performance absolument magistrale et majuscule au Qatar, en allant chercher la 3e place sans aucun abandon de leaders. Et sur un circuit où Williams F1 craignait d’être peu performante !

Dans le même temps, Alexander Albon s’était qualifié loin de lui et a passé sa course englué dans le peloton, ce qui met encore plus en relief la performance de l’Espagnol.

Comment expliquer alors ce podium sensationnel ? Par le travail, le travail, le travail, explique Carlos Sainz – et notamment le travail sur les réglages.

« Oui, je ne sais pas. Je pense que c’est évidemment dû en partie – ou principalement – au travail acharné que tout le monde a fourni pour essayer de préparer cette course après le week-end très difficile que nous avons eu à Budapest. »

« C’est ce genre de longs virages combinés à vitesse moyenne où nous semblons toujours être très, très faibles. Nous avons élaboré un plan avec l’équipe pour essayer différentes choses dans le simulateur et à l’usine afin d’essayer de faire fonctionner la voiture pour ce type de piste. »

« Et pour être honnête, dès le début des essais, la voiture était bien meilleure que prévu, bien plus compétitive. »

Dans l’ombre, Williams F1 a donc réalisé un formidable travail d’affinement de réglages – depuis Grove et après le Sprint.

« Ensuite, nous avons effectué quelques changements supplémentaires avant les qualifications principales et la course principale, après ce que nous avons appris du Sprint, ce qui a vraiment activé la voiture, surtout en rythme de course. »

« Lors du Sprint, nous avons beaucoup souffert de la dégradation à l’avant. Hier, la voiture se comportait beaucoup mieux, et nous sommes passés de voir Antonelli s’échapper lors du Sprint et nous mettre dix secondes, à tout à coup avoir une chance de le garder derrière hier, de faire la course avec lui ; et bien sûr, on a pu, avec la stratégie des McLaren, garder Lando derrière nous. »

Sainz en dit plus sur les changements de réglages radicaux opérés par Williams F1 : en clair, ils étaient très différents de ceux du Hungaroring, un circuit similaire où l’équipe avait grandement souffert. Chapeau !

« Très différents. Très, très différents. J’avais quelques idées à faire simuler par l’équipe, ou l’équipe a proposé d’autres idées, et ensemble nous avons assemblé une voiture qui, honnêtement, dès le premier tour, était bien meilleure que ce que nous pensions. »

« Déjà dans le simulateur, cela semblait correct, mais on ne fait jamais vraiment confiance au simulateur à 100 %. On se dit : "Non, ça ne peut pas être aussi bon." »

« Et soudain, dès le premier tour des EL1, je crois que j’échangeais les 1re, 2e et 3e places avec ces gars-là, et je me disais : "Oui, ça pourrait marcher." »

Carlos Sainz salue ensuite l’opérationnel, qui a été également excellent tout au long du Grand Prix pour Williams F1.

« Ensuite, nous avons fait de bons progrès tout au long du week-end. Puis nous avons exécuté une très bonne course hier, avec un bon départ de la 7e à la 5e place, d’excellents arrêts aux stands, une excellente stratégie. »

« Une excellente gestion des écarts aussi. On a aussi eu une bonne gestion des pneus que nous devons faire avec des voitures un peu plus rapides que nous autour – ce qui nous force à pousser sur ce pneu avant gauche, et ce n’est jamais facile ici. Nous avons très bien géré cela, et cela nous a apporté la 3e place. »

Si seulement ces changements de réglages avaient été faits plus tôt dans l’année... Williams F1 aurait-elle pu enchaîner d’autres podiums en cette deuxième moitié de saison selon Sainz ?

« Pas possible, parce que pour y parvenir, il faut connaître la voiture, et il faut essayer plusieurs choses, procéder par essais et erreurs. Il faut se tromper de nombreux week-ends pour savoir que cela ne fonctionne pas, pour ensuite essayer l’autre direction qui pourrait fonctionner. »

« Et parfois, l’autre direction ne fonctionne pas non plus. Et il faut essayer quelque chose de complètement différent et on fait une autre erreur. Je dis toujours la même chose : cela prend du temps. »

« Quand on change d’équipe, cela prend vraiment, vraiment du temps – et des courses. Il n’y a pas d’essais privés. Il faut donc essayer des choses lors d’un week-end de course et il faut ses 10-15 premières courses pour comprendre ce genre de choses, ses séances de simulateur pour tester. »

« Et il faut que l’équipe soit courageuse. Il faut aussi des gens audacieux pour proposer des idées. Et à la fin, cela paie toujours. »

« Il n’y a pas de secrets dans ce sport. Je pense que le travail acharné et une bonne compréhension, de bonnes conclusions paient toujours. Et pour être honnête, dans la seconde moitié de l’année, nous performons à un très haut niveau. »

Un plus beau podium qu’à Bakou ?

On pensait que Carlos Sainz avait signé sa meilleure performance de l’année à Bakou, avec son podium. Mais peut-être ce podium qatari a-t-il encore plus de saveur ?

« C’est différent. Bakou était un soulagement parce que j’avais eu 10 courses si difficiles. J’étais très rapide lors des premières courses, mais il m’arrivait toujours quelque chose. »

« Aucun résultat ne venait à moi. Une de ces saisons. Je pense que dans la carrière d’un pilote de F1, on a toujours des années où, pour une raison quelconque, les choses ne tournent pas en votre faveur. »

« Peu importe si c’est la chance, les incidents de course, peu importe. Ça ne s’assemble jamais. Mais Bakou était un soulagement : dès que j’ai eu la chance de me battre pour un podium, je l’ai saisie, et j’ai donné à l’équipe le podium dont je sentais que nous avions besoin et que nous méritions. »

« Et ici, c’est plus une combinaison de travail acharné et de compréhension. Je suis extrêmement fier de l’équipe parce que nous avons aussi un peu lutté au début de l’année avec l’exécution des courses, les décisions de l’équipe, l’exécution des qualifications. »

« Et ce week-end, tout le monde a fait un travail parfait. Les arrêts aux stands étaient aussi parfaits. Tout le monde a été parfait, et c’est exactement ce dont nous avions tous besoin. »

Carlos Sainz est-il donc plus heureux après ce podium au Qatar, ou après son premier avec Williams F1 à Bakou ?

« Je pense que c’est le jour où je suis le plus fier chez Williams. Le plus heureux ? Peut-être Bakou, parce que j’étais tellement heureux d’obtenir mon premier podium pour l’équipe. »

« Et avec ce soulagement dont je parlais avant. Ici, c’est juste... Je me sens vraiment fier de tout le monde. »

« Juste très fier de moi-même, mais surtout de toute l’équipe pour le week-end que nous avons exécuté. Et, oui, plus fier qu’heureux. Et évidemment, heureux aussi. »