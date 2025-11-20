Piastri reconnaît des ’conversations difficiles’ chez McLaren F1 en pleine lutte pour le titre

Oscar Piastri a reconnu avoir traversé des moments délicats avec son équipe McLaren cette saison, alors que la lutte pour le titre mondial a pris une tournure particulièrement intense entre lui et son coéquipier Lando Norris.

Longtemps leader du championnat, l’Australien a perdu du terrain après la pause estivale, laissant Norris prendre l’ascendant. Le Britannique compte désormais 24 points d’avance avec seulement trois manches restantes, après avoir remporté les deux derniers Grands Prix.

Piastri est récemment revenu sur un épisode qui l’a marqué : les consignes d’équipe controversées de Monza. Selon lui, cet événement lui est resté en tête et a pesé sur son week-end suivant à Bakou, où il s’est crashé à la fois en qualifications et en course.

Interrogé à Las Vegas sur ces propos, il a confirmé que cette saison a été jalonnée d’échanges parfois tendus au sein de l’équipe, conséquence logique d’une bataille interne pour le titre.

"Il y a clairement eu des moments difficiles dans l’année, et aussi des conversations difficiles," a expliqué Piastri.

"C’est normal quand on se bat pour un championnat, chaque détail compte. Tu vas forcément rencontrer des obstacles ou des choses à régler ensemble en tant qu’équipe."

La tension avait également été palpable à Singapour, où un contact entre Norris et Piastri dès le premier tour avait irrité l’Australien. Mais Piastri relativise désormais : ce type de frustrations fait simplement partie du sport.

"Je suis sûr que personne sur la grille n’est parfaitement heureux de toutes les décisions qui ont été prises, que ce soit par leur équipe, les commissaires, ou même de la manière dont ils ont piloté eux-mêmes."

Il assure néanmoins être satisfait de la manière dont McLaren a géré la relation entre ses deux pilotes tout au long de la saison.

"Il y a eu des conversations difficiles pendant l’année, des choses à régler ou à réaligner, y compris pour ces trois dernières courses. Mais je suis très à l’aise avec ce que nous avons accompli en tant qu’équipe."

Piastri souhaite désormais vraiment se concentrer sur sa bataille avec Norris, en piste. 24 points de retard, est-ce frustrant après avoir compté tant d’avance ?

"Ce n’est jamais le meilleur ressenti de voir son leadership s’envoler. Mais la seule chose que je puisse faire, c’est me concentrer sur ce qui vient, je ne peux pas revenir en arrière et changer les choses qui se sont produites cette année."

"Je dois essayer de me donner les meilleures chances, me concentrer sur la prochaine course, et c’est ce que j’essaie de faire. Je ne suis pas dans la meilleure série sur les dernières courses, pour différentes raisons, et je dois voir ce que je peux faire différemment à Vegas. On s’est bien préparés, ce n’est pas le circuit le plus facile pour nous mais on a eu de bonnes idées et un apprentissage des dernières éditions qui peut nous remettre dans la bonne direction."

"En termes de pilotage, on va voir car Vegas est très spécifique, voire unique en termes de condition, avec le niveau d’appui, les températures, la surface de la piste. On verra demain, mais en matière d’état d’esprit, je vais faire aussi bien que possible. Je vais piloter aussi bien que possible, m’adapter comme je le peux à ce dont il y a besoin, essayer de mettre la voiture dans les meilleures conditions à chaque fois. C’est ce qu’on fait chaque week-end et celui-ci n’est pas différent."

A-t-il l’impression que Norris a pris le contrôle de l’équipe et de sa destinée ?

"Non. Pour moi, les dernières courses ont été difficiles pour différentes raisons, mais la manière dont je vais courir et la manière dont l’équipe me soutient, dont on règle la voiture, ça a été identique à tout le reste de la saison. Pour moi, ce sont juste des moments difficiles d’apprentissage, des leçons à apprendre et des moments à accepter, et rien de plus. Je vais faire la même chose que chaque week-end cette année, certains week-ends ont mieux fonctionné que d’autre, mais je vais tenter de tirer le meilleur parti de ce que j’essaie d’accomplir."