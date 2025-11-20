Verstappen veut changer de numéro en 2026... si la FIA l’y autorise

Max Verstappen envisage de courir avec un numéro différent à partir de la saison 2026, mais ses envies restent pour l’instant suspendues à la décision de la FIA et de la Formule 1.

Le sujet a refait surface après la réunion de la Commission F1, dont les conclusions indiquent désormais une plus grande ouverture à autoriser les pilotes à changer de numéro, une possibilité jusque-là extrêmement limitée.

Actuellement, seuls les champions du monde en titre ont le droit restreint d’adopter un numéro différent, à savoir le célèbre n°1. Mais en dehors de cette exception, un pilote doit conserver son numéro pendant toute sa carrière.

La préférence de Verstappen n’est pas un secret : son numéro idéal est le 3. Sauf qu’au moment de son arrivée en Formule 1 en 2015, ce numéro était déjà pris par Daniel Ricciardo dans le giron Red Bull (photo ci-dessous).

Aujourd’hui, Ricciardo ne figure plus sur la grille, ce qui a pu ouvrir une porte… mais pas totalement. Le règlement actuel stipule qu’un numéro ne peut être réattribué que si son précédent titulaire a quitté la discipline depuis au moins deux ans.

Or, lorsque la saison 2026 débutera, Ricciardo n’aura quitté la F1 que depuis environ 18 mois, soit six mois trop tôt pour que le n°3 redevienne disponible.

A Las Vegas, le quadruple champion du monde a confirmé qu’il explorait bel et bien la possibilité de changer de numéro.

"Je dois effectivement obtenir une approbation, donc c’est une bonne question de savoir quel numéro j’utiliserai l’année prochaine."

Il confirme que son choix serait clair.

"Mon numéro préféré est le 3, mais je dois encore attendre et voir si c’est vraiment possible et autorisé. Je verrai ça cet hiver."

"Au final, ça n’a pas tellement d’importance pour moi."

Lorsqu’on lui a demandé si le numéro 3 serait son choix définitif s’il était autorisé à le prendre, il a plaisanté : "En fait, je voulais le numéro 69, mais mon père m’a dit que ce n’était pas une bonne idée. Mais ce numéro est toujours le même, peu importe comment on regarde la voiture ! Le numéro 69 serait très bien pour les photos et le marketing, ainsi que pour les casquettes. Peu importe comment vous les portez, c’est toujours le n°69. À cet égard, ce serait un bon outil marketing."

"J’aime aussi le n°27, mais Nico l’a déjà. Je trouve que les n°2 et 7 vont très bien ensemble en termes de forme. Le n°3 est donc mon numéro préféré, mais il y a plusieurs numéros que je trouve cool."