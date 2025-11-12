Piastri détaille les raisons de son week-end raté à Bakou et cite la consigne de Monza

Oscar Piastri a révélé les raisons pour lesquelles il a connu un week-end difficile à l’occasion du Grand Prix d’Azerbaïdjan, avec deux accidents en qualifications et en course, et un premier signe de ses difficultés rencontrées depuis.

On n’a plus vu le pilote McLaren F1 sur un podium depuis, alors que Lando Norris y est monté quatre fois avec deux victoires, et Max Verstappen cinq fois, dont deux victoires également. Mais les difficultés s’accumulent pour Piastri.

Selon lui, plusieurs problèmes se sont posés, mais il était déjà dans un état d’esprit compliqué, car McLaren lui avait demandé de rendre une place à Norris à Monza, deux semaines plus tôt.

La consigne du GP d’Italie a été de nombreuses fois débattue, et il faut rappeler que Piastri avait bénéficié d’une consigne en sa faveur, Norris lui ayant laissé la place au stand, alors qu’il aurait dû avoir la priorité et donc n’avoir aucun risque d’undercut.

Par la suite, l’équipe avait demandé à Piastri de rendre la place à Norris, qui avait subi un arrêt raté et avait perdu une place face à l’Australien, estimant que la priorité laissée à son équipier lui avait coûté une place. Mais l’Australien est resté en difficulté après.

"En fin de compte, c’est une combinaison de plusieurs facteurs. Évidemment, la course précédente était celle de Monza, où je n’ai pas eu l’impression d’avoir réalisé une performance particulièrement brillante, et il y a eu bien sûr ce qui s’est passé avec les arrêts au stand" a déclaré Piastri dans le podcast Beyond the Grid.

"Mais ensuite, à Bakou même, le vendredi a été difficile. Les choses ne fonctionnaient pas, je conduisais trop vite. Je n’étais pas très satisfait de ma conduite et j’ai finalement essayé de rattraper un peu cela samedi."

L’Australien confirme qu’il a eu des difficultés liées à d’autres facteurs, comme les pneus, mais qu’il a beaucoup appris de ce week-end difficile : "Il y a eu certaines choses avant la course qui n’ont peut-être pas été très utiles, puis il y a eu ce qui s’est passé pendant le week-end."

"Nous avons eu un problème de moteur lors des EL1, ce qui a un peu perturbé les choses, puis je ne conduisais pas très bien, nous étions équipés de pneus C6 ce week-end-là, qui sont connus pour être difficiles à manier. Il y a eu beaucoup de petites choses qui se sont accumulées."

"J’avais l’impression que samedi, mon rythme était bon, mais j’en faisais peut-être un peu trop. Ce fut le pire week-end que j’ai jamais connu en course, mais probablement le plus utile à certains égards."