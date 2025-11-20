Pour Las Vegas, Russell place Mercedes F1 et Red Bull devant McLaren !

De retour sur le circuit où il avait décroché la pole et une victoire écrasante en 2024, George Russell aborde le Grand Prix de Las Vegas avec prudence. Malgré une voiture performante dans le froid l’an dernier, le Britannique refuse toute comparaison directe avec 2023 comme avec 2024, rappelant que la F1 évolue trop vite pour se reposer sur le passé.

"L’an dernier, c’était une super course pour nous," commence Russell.

"La voiture fonctionnait très bien dans ces conditions plus fraîches. Mais il faut être réaliste : un succès un an ne garantit pas le même résultat l’année suivante. Cette année, on a gagné à Singapour alors qu’en 2024 on y avait fait une course terrible. Donc ça ne veut rien dire pour ce week-end."

Le pilote Mercedes s’attend notamment à une forte concurrence de Red Bull, qui a considérablement progressé sur les circuits à faible appui.

"Ils ont fait de gros progrès dans ces configurations. Ils ont gagné à Monza, gagné à Bakou. Je m’attends à ce qu’ils soient très forts."

Lorsqu’on lui demande pourquoi il n’a pas mentionné McLaren parmi les favoris, Russell assume totalement.

"Honnêtement, non, je ne pense pas," répond-il franchement. "Si j’enlevais Mercedes de l’équation et que je devais deviner qui gagnerait ce week-end, je dirais que McLaren pourrait souffrir plus que d’habitude."

"Leur performance au Canada est le seul moment où ils ne montent pas sur le podium. Et à Bakou aussi. Ce circuit a des caractéristiques similaires : le froid, le type de tarmac, le pneu C5, et le faible appui, Bakou, c’est pareil que Las Vegas."

Mais Russell nuance immédiatement : "Cela dit, il y a toujours des surprises. C’est tellement serré en Q3 entre autant d’équipes… Si tu fais un tour magique, tu peux partir en pole et ton week-end change complètement. Donc ils seront dans le coup, mais je pense que Red Bull a une meilleure chance."

Interrogé sur les propos humoristiques de Toto Wolff, qui suggérait qu’il aurait peut-être fallu ramener la voiture de l’an dernier à Vegas, Russell confirme que la monoplace 2025 est plus équilibrée, mais peut-être moins redoutable dans les conditions spécifiques de Las Vegas.

"Tout le monde veut une voiture solide sur une saison entière de 24 courses. L’an dernier, on avait une voiture exceptionnellement performante dans le froid. C’est pour ça qu’on avait plus de victoires, mais on a fini quatrièmes au championnat. Cette année, on se bat pour la deuxième place. La voiture est plus forte sur tous les circuits, mais ça veut peut-être dire qu’on sera moins compétitifs ici."

Avec trois manches restantes, Mercedes occupe toujours la 2e place du championnat Constructeurs, 32 points devant Red Bull, 36 devant Ferrari. Russell refuse néanmoins de se projeter.

"Ça bascule tellement vite. Tu fais un bon résultat, un doublé par exemple, et tout change. On est sortis d’Austin et du Mexique en étant en difficulté, puis on a pris énormément de points au Brésil. Donc aucune complaisance : course après course. L’objectif est de rester deuxièmes, mais on veut aussi regagner cette saison. Je pense que les deux prochaines courses sont notre meilleure chance."

Le Britannique célèbre ce week-end son 150e départ en Formule 1. L’occasion de regarder dans le rétro.

"Ça passe très vite. J’ai encore quelques courses à faire pour rattraper mon voisin de droite," ironise-t-il en regardant Fernando Alonso à ses côtés en conférence de presse (photo ci-dessous).

"Le moment fort, probablement mon tout premier Grand Prix. Atteindre ce rêve-là. La saison est tellement intense qu’on ne réalise pas toujours la chance qu’on a. Ces petites étapes te rappellent qu’on vit le rêve qu’on avait gamins."