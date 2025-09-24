Piastri déstabilisé par les frictions chez McLaren F1 ?
Les erreurs de Bakou après Monza sont "étranges"
L’ancien pilote Red Bull Robert Doornbos estime que les erreurs coûteuses commises par Oscar Piastri à Bakou pourraient être liées à la controverse qui a éclaté à Monza une semaine plus tôt.
Le leader du championnat, habituellement loué pour son sang-froid, a eu un accident lors des qualifications, puis à nouveau au départ du Grand Prix dimanche... après avoir pris un départ anticipé. Un effondrement extraordinaire alors que Max Verstappen s’est rapproché de la tête du classement grâce à deux victoires consécutives depuis la pole position à Monza et Bakou.
"Il est frappant que cela se soit produit juste après Monza, où il y a eu quelques frictions chez McLaren F1," a déclaré Doornbos à Ziggo Sport.
"Je pense que Piastri a pris un coup à Monza. C’était une situation étrange. Piastri a dû céder six points à Norris parce qu’il a effectué un arrêt au stand trop lent."
Norris, a-t-il noté, a subi un autre arrêt bâclé à Bakou.
"Ils ont un sérieux problème à résoudre. Je ne pense pas qu’Oscar soit très content à ce sujet. Cette fois il n’a pas eu à le subir ni même à obéir à une consigne, mais si les deux McLaren avaient roulé en formation à ce moment-là ? Aurions-nous eu un remake de Monza ?"
Doornbos a révélé qu’il avait envoyé un message au manager de Piastri, Mark Webber, également ancien pilote Red Bull, au sujet du week-end.
"J’ai échangé des SMS avec son manager, Mark Webber. Il m’a dit qu’Oscar n’était qu’un être humain."
"N’oublions pas qu’il n’a pas beaucoup d’expérience par rapport à Max Verstappen, par exemple."
Contrairement à beaucoup qui pensent que Verstappen, quadruple champion du monde consécutif, ne pourra plus rattraper les McLaren cette année, Doornbos a averti que le titre pilotes n’était pas encore joué.
"Il y a un danger. McLaren commet tellement d’erreurs ces derniers temps, tant avec les pilotes que pendant les arrêts au stand. C’est toujours étonnant."
"Mathématiquement, c’est possible si Max remporte toutes les courses et qu’Oscar termine toujours troisième, il remporte le titre."
Doornbos a admis "qu’une telle série, avec de possibles variations et un abandon en plus serait rare, mais pas impossible."
"Et je dis que c’est possible, car en 2013, Sebastian Vettel a remporté les neuf dernières courses pour Red Bull et il est finalement devenu champion du monde. Tout est possible, et Abu Dhabi a connu des finales de saison encore plus folles. Mais ce serait un scénario unique !"
