Les chances de titre de Verstappen sont minimes mais Tsunoda veut ’le soutenir’

Max Verstappen a-t-il des chances de titre mondial, alors qu’il est revenu à 69 points d’Oscar Piastri et 25 de Lando Norris ? Jonathan Wheatley, le directeur de Sauber, n’écarte pas le quadruple champion du monde face aux pilotes McLaren F1.

Le Britannique a été l’ingénieur en chef de Red Bull et il a longtemps côtoyé Verstappen, ce qui lui fait dire que le champion en titre a le niveau pour aller gagner un titre inespéré.

"J’ai regardé ses images embarquées lors des qualifications samedi. À aucun moment il n’a semblé sur le point de heurter un mur. Il est tout simplement extraordinaire, il sait comment tirer le meilleur parti de sa voiture" a déclaré Wheatley.

"Peut-être que ce sont deux circuits qui conviennent vraiment à sa voiture. Je prends toujours autant de plaisir à le regarder courir, depuis 2014 je crois, et ce week-end en est un nouvel exemple. C’était une véritable leçon de pilotage."

Yuki Tsunoda, le coéquipier de Verstappen, a été invité à donner son avis sur la RB21 améliorée et à dire si la voiture pouvait être compétitive partout en vue d’une lutte pour le titre : "Je pense que nous sommes définitivement plus confiants quant à nos performances dans les courses à venir."

"Je suis donc sûr que nous n’abandonnons pas cette saison, en particulier pour assurer le championnat des pilotes à Max. Je vais essayer de tirer le maximum de performances de la voiture dont je dispose, et en même temps, pour certaines courses, si je peux le soutenir, ce serait bien."

Dans le garage de la Scuderia Ferrari, Charles Leclerc a admis qu’il est possible de voir Verstappen aller chercher le titre, maintenant que Red Bull affiche une meilleure forme : "Je pense que Max ne laisse rien sur la table, c’est certain."

"Je pense qu’ils ont fait un grand pas en avant avec la voiture et qu’ils sont désormais à un très bon niveau. Je ne pense pas que les deux derniers week-ends aient été très faciles pour McLaren, donc je ne pense pas que Red Bull domine à nouveau. Je pense que McLaren et Red Bull sont très proches, mais Max fait un meilleur travail pour le moment."

Malgré ses victoires consécutives à Monza et Bakou, Verstappen reste loin du leader du championnat et Leclerc doute donc que le Néerlandais puisse combler son retard.

"Je serais surpris que Max devienne champion. Cette année, il n’y aura qu’Oscar ou Lando qui l’emportera."