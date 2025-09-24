Aston Martin F1 : l’éthique de travail de Newey est ’époustouflante’

Pedro de la Rosa affirme que l’arrivée d’Adrian Newey chez Aston Martin F1 n’est pas un simple coup marketing, insistant sur le fait que le légendaire concepteur est déjà en train de dynamiser toute l’équipe grâce à son éthique de travail acharnée.

"L’important, c’est qu’Adrian Newey n’est pas venu chez Aston Martin parce qu’il voulait prendre sa retraite," a déclaré de la Rosa, pilote de Formule 1 et pilote d’essai, aujourd’hui ambassadeur de l’écurie basée à Silverstone.

"Il travaille, enfin, pas 24 heures sur 24, parce qu’il dort. Mais il dort très peu, je peux vous l’assurer. C’est époustouflant."

De la Rosa a confié qu’il n’était pas rare de trouver Newey penchée sur sa célèbre table à dessin à l’ancienne aux petites heures du matin.

"Chaque fois que je me rends à l’usine, à n’importe quelle heure, il est dans son bureau. À deux heures du matin, il est toujours là."

De la Rosa estime que l’influence de Newey était à la fois pratique et inspirante.

"L’effet Adrian Newey n’est pas un effet marketing. C’est un effet lié au travail, un effet inspirant. Il stimule et inspire les nouvelles générations."

"Tout le monde est très enthousiaste à l’idée de travailler avec lui, et c’est intéressant."

Selon l’Espagnol, Newey n’a signé que parce qu’il voit un réel potentiel dans l’investissement d’Aston : de nouvelles installations, une soufflerie et des capacités en CFD.

"Le potentiel est là. Mais nous allons devoir le prouver l’année prochaine."