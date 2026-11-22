Oliver Bearman pourrait être au cœur d’un étonnant mouvement sur le marché des transferts de Formule 1. Alors que son avenir chez Haas semblait assuré, le Britannique de 21 ans serait désormais en discussions avec Alpine pour rejoindre Pierre Gasly en 2027, au détriment de Franco Colapinto. Une perspective qui impliquerait également une rupture avec la filière Ferrari, dont l’incapacité à lui garantir un baquet à moyen terme commencerait à agacer son entourage. À Las Vegas, Flavio Briatore a parallèlement accentué la pression sur ses deux pilotes, avertissant notamment Colapinto qu’il devait impérativement faire ses preuves la saison prochaine.

Le marché des pilotes de Formule 1 pourrait réserver une surprise de taille avant la saison 2027. Oliver Bearman, dont la continuité chez Haas semblait acquise, serait désormais envisagé comme une possible recrue d’Alpine, malgré la confirmation de Franco Colapinto pour l’année prochaine.

Selon plusieurs informations relayées dans le paddock, les représentants du Britannique auraient déjà rencontré Flavio Briatore afin d’évoquer un éventuel transfert vers l’écurie française.

Une telle opération constituerait un changement de cap important pour Bearman, qui appartient à la filière de jeunes pilotes Ferrari et dont la carrière en Formule 1 s’est jusqu’ici construite autour de ses liens avec Maranello et Haas.

Mais à 21 ans, le Britannique commencerait à s’impatienter face à l’absence de perspectives concrètes au sein de la Scuderia.

Bearman frustré par l’absence de débouché chez Ferrari

La principale difficulté résiderait dans la situation des deux titulaires actuels de Ferrari. Avec Lewis Hamilton et Charles Leclerc installés dans les baquets de la Scuderia, aucun volant ne semble pouvoir être garanti à Bearman dans un avenir proche. Son entourage serait ainsi de plus en plus frustré par l’incapacité du constructeur italien à lui proposer une trajectoire claire vers l’équipe officielle.

Cette incertitude pourrait pousser le Britannique à envisager une rupture avec le programme de jeunes pilotes Ferrari, malgré les perspectives que cette association lui avait offertes jusqu’à présent. Bearman serait d’ailleurs le dernier pilote de la grille à ne pas disposer d’un baquet officiellement confirmé pour 2027.

Interrogé à Las Vegas sur sa situation, le pilote Haas n’a pas caché une certaine frustration. Mais lorsqu’il lui a été demandé envers qui cette déception était dirigée, il a préféré ne pas entrer dans les détails.

"Je ne veux pas faire de commentaire là-dessus", a répondu Bearman.

Cette réserve alimente les interrogations sur la nature exacte des discussions entourant son avenir. Le directeur de Haas, Ayao Komatsu, a pourtant répété à plusieurs reprises que la présence de Bearman dans son équipe la saison prochaine ne faisait aucun doute.

Les dernières rumeurs suggèrent néanmoins que la situation contractuelle pourrait être sensiblement plus complexe que ne le laissaient entendre ces assurances.

Des discussions avec Briatore malgré la confirmation de Colapinto

L’hypothèse d’un transfert chez Alpine est d’autant plus surprenante que l’écurie française a déjà confirmé Franco Colapinto pour la saison 2027. Selon les informations rapportées, des rencontres auraient néanmoins eu lieu entre les représentants de Bearman et Flavio Briatore.

Le conseiller exécutif d’Alpine pourrait ainsi envisager une modification de son duo de pilotes, avec l’arrivée du Britannique aux côtés de Pierre Gasly. Dans ce scénario, Colapinto ne quitterait pas nécessairement l’équipe, mais pourrait être repositionné dans un rôle de pilote de réserve.

Ce poste a été libéré ce week-end par Paul Aron, ce qui pourrait offrir une solution à Alpine si elle décidait effectivement de revoir sa composition.

Il ne s’agit toutefois, à ce stade, que de spéculations. Les interrogations concernant l’avenir de l’Argentin interviennent néanmoins dans un contexte où ses performances irrégulières et certaines controverses impliquant une partie de ses fervents supporters ont, selon les informations rapportées, fragilisé sa position.

Interrogé par La Gazzetta dello Sport à Las Vegas, Flavio Briatore a justement adressé un avertissement très clair à Franco Colapinto.

Le dirigeant italien estime que le jeune pilote doit encore progresser pour démontrer qu’il mérite de poursuivre durablement sa carrière en Formule 1.

"Colapinto doit progresser", a déclaré Briatore.

"L’année prochaine sera cruciale pour lui. Il doit me montrer qu’il a gagné en maturité et qu’il possède ce qu’il faut pour continuer."

Ces propos ne remettent pas officiellement en cause la confirmation de Colapinto pour 2027, mais ils illustrent la pression qui pèse sur ses épaules.

Briatore attend manifestement des progrès significatifs de la part de son pilote, après une campagne 2026 décevante pour Alpine.

Gasly également rappelé à l’ordre après une saison difficile

Le conseiller exécutif d’Alpine ne réserve toutefois pas ses critiques au seul Franco Colapinto. Revenant sur les difficultés rencontrées par l’écurie française cette saison, Briatore a reconnu que les erreurs commises ne concernaient pas uniquement l’organisation ou les performances de la monoplace.

Selon lui, les pilotes ont également leur part de responsabilité dans les résultats décevants de l’équipe.

"Nous avons commis des erreurs, et les pilotes ont commis des erreurs", a-t-il reconnu.

Pierre Gasly, pourtant considéré comme le principal point d’appui sportif d’Alpine, n’a pas échappé à cette analyse.

"Il doit commettre moins d’erreurs et être plus régulier", a lancé l’Italien.

Si les discussions supposées entre Oliver Bearman et Alpine devaient aboutir, leurs conséquences dépasseraient largement le seul cas de Franco Colapinto.

Pour Bearman, un départ de Haas pourrait signifier la fin de son association avec Ferrari et de la trajectoire qui devait, à terme, lui permettre de rejoindre la Scuderia.

Pour Alpine, l’arrivée du Britannique représenterait un changement inattendu de stratégie, quelques semaines seulement après avoir confirmé son duo pour la saison prochaine.

Quant à Haas, l’équipe américaine devrait alors trouver une solution pour remplacer un pilote dont Ayao Komatsu assure pourtant régulièrement qu’il poursuivra l’aventure.