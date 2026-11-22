Alpine F1 a signé un excellent résultat à Las Vegas, après une série de six courses durant lesquelles l’équipe n’avait marqué qu’un point. Pierre Gasly a roulé dans le groupe de tête en course jusqu’à connaître une surchauffe, mais les erreurs d’autres pilotes lui ont permis de remonter en cinquième place finale. Un résultat complété par la très bonne sixième place de Franco Colapinto.

Le Français a pris du plaisir à lutter contre les Mercedes, les Red Bull, les McLaren et les Ferrari, même si le souci de surchauffe rencontré l’a obligé à reculer dans le classement, pour finalement arracher une bonne position.

"Elle a été folle cette course. Au début on était vraiment bien, on se bagarrait pour la troisième place, je me retrouve devant et je prenais du plaisir" a déclaré Gasly, qui est évidemment frustré par ce souci.

"Mais pendant 80 % de la course on a surchauffé le moteur. Quand j’étais troisième on m’a demandé de changer des boutons pour refroidir le moteur et dès que j’ai fait ça j’ai perdu deux places."

"Après on a eu du mal à gérer les températures donc il fallait que je lâche pour ne pas être trop près et c’était stressant car on savait que j’allais perdre l’aspiration. On a dû gérer cette puissance tout au long de la course, on a remis le maximum de puissance sur les derniers tours et je suis revenu derrière Antonelli."

"C’était une course incroyable, je suis très content de marquer autant de points, on verra ce qu’on aurait pu faire de différent car on a perdu de la puissance pendant 40 tours, et il y avait vraiment le podium sur la table."

Gasly reconnait qu’il avait prévu ce genre de scénario de groupe de tête regroupant la moitié du peloton, puisque les voitures actuelles créent une aspiration qui convenait parfaitement à la longue ligne droite du circuit.

"Je savais avant la course que le premier ne pourrait pas s’en aller, car il y a énormément d’aspiration avec ces voitures. J’étais dans le bon train, je me suis positionné et c’était comme en cyclisme, il fallait s’économiser."

"On l’a fait avec le moteur, je ne savais pas pourquoi on avait ces problèmes de chauffe, car les autres ne l’ont pas eu. Je me suis dit au début que je jouais le podium, après j’ai compris que ce n’était pas le cas mais finalement c’est un top 5, c’est un très bon résultat et j’espère plus de courses comme ça l’année prochaine."

Franco Colapinto a été très rapide tout au long de la course, et il admet qu’être dans le groupe de leaders lui a donné l’envie de faire encore mieux, mais l’Argentin se contente de ce bon résultat malgré tout.

"C’était une course disputée jusqu’au drapeau à damier et c’était très amusant, encore plus quand on obtient un résultat comme celui-là et qu’on marque des points pour l’équipe. Dans l’ensemble, je suis très content de la façon dont la course s’est déroulée et du résultat final, qui égale mon meilleur classement en Formule 1" a déclaré Colapinto.

"Nous avons été compétitifs tout le week-end ici, alors repartir avec 18 points est une belle récompense pour nos efforts. C’est bien d’avoir deux voitures là-haut et de se battre avec les quatre meilleures équipes, ce que nous ne faisons pas tous les week-ends."

"Naturellement, quand on est dans le coup, on en veut aussi un peu plus, mais c’est un bon sentiment à avoir car on n’est jamais pleinement satisfait et cela montre que nous étions compétitifs ce week-end."

"C’était amusant au volant et probablement amusant à regarder aussi à la télé et dans les tribunes, mais c’était aussi assez stratégique avec l’utilisation de l’aspiration, la gestion des niveaux d’énergie et des températures. Je suis content pour toute l’équipe d’Enstone pour ce résultat, qu’elle mérite particulièrement après les difficultés que nous avons connues lors des dernières courses."

Flavio Briatore, le patron de l’équipe, a salué le travail de son duo de pilotes durant cette course : "C’est un résultat d’équipe fantastique aujourd’hui. Pierre et Franco ont tous deux accompli un travail remarquable et ont très bien piloté, dans une course qui exigeait beaucoup de précision et de concentration."

"La compétition a été serrée et passionnante, ce qui est une excellente chose pour la Formule 1. Ce résultat nous permet d’être très optimistes et offre à l’équipe, à Enstone, une belle occasion de se réjouir après une série de résultats difficiles durant la seconde moitié de la saison."

"Dans l’ensemble, ce fut un week-end très solide pour toute l’équipe à Las Vegas ; avec 18 points engrangés, il s’agit également de notre meilleur résultat depuis le début de la saison. Bravo donc à toute l’équipe."