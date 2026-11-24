La F1 révèle comment la direction de course prend ses décisions (vidéo)
Le préalable à l’examen par les commissaires sportifs de la FIA
La FIA a publié une nouvelle vidéo offrant un aperçu de la manière dont les décisions sont prises au sein de la direction de course lors des Grands Prix. Le directeur de course de Formule 1, Rui Marques, le pilote de la voiture de sécurité, Bernd Schneider, et d’autres intervenants expliquent comment les systèmes de direction de course sur le circuit fonctionnent en complément du Centre d’opérations à distance (Remote Operations Centre), mis en place récemment.
La vidéo permet notamment de corriger une idée reçue : celle selon laquelle la direction de course serait responsable de l’application des pénalités. Ce n’est pas le cas : les décisions concernant l’éventuelle sanction des pilotes - et la nature de cette sanction - relèvent exclusivement des commissaires sportifs.
En revanche, la direction de course a pour mission de fournir aux commissaires sportifs les informations nécessaires pour prendre leurs décisions durant les Grands Prix.
"Lorsque nous devons examiner une situation, nous passons en mode ’relecture’ ; nous pouvons alors sélectionner différentes caméras et présenter les images au directeur de course, à son adjoint ou au directeur sportif," explique Richard Serschen, opérateur vidéo.
"Ils peuvent ensuite analyser la séquence plus en détail et, éventuellement, demander : ’Pouvons-nous avoir un autre angle de vue ? Peut-on voir les images d’une caméra embarquée ?’"
"Si ces éléments doivent être transmis au bureau des commissaires sportifs - où se trouve également un opérateur vidéo - je peux alors extraire et regrouper les séquences en quelques secondes, puis les envoyer aux commissaires afin qu’ils disposent exactement des mêmes images."
La vidéo, dont le sous-titrage est possible en français en choisissant la traduction automatique, est disponible en intégralité ci-dessous :
Debriefing Twitch du GP de Las Vegas
Nous vous laissons le temps de digérer et de revoir ce Grand Prix de Las Vegas totalement fou : le debriefing aura lieu mardi soir à 20h30 sur le site et notre chaine Twitch.
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