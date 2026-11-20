Williams a vécu une première journée contrastée au Grand Prix de Las Vegas, où la pluie a empêché les pilotes d’enregistrer le moindre chrono lors des EL1. Si Alexander Albon a pu accumuler 23 tours et terminer 12e des EL2, Carlos Sainz a vu sa séance écourtée par un petit problème de groupe propulseur, ne bouclant que 11 tours. L’écurie britannique a également profité de cette journée pour travailler sur son nouveau turbocompresseur, tandis que les deux pilotes ont affiché des préférences différentes concernant la météo attendue pour la suite du week-end.

Le Grand Prix de Las Vegas a débuté dans des conditions particulièrement délicates pour Williams, comme pour l’ensemble du plateau de Formule 1. La pluie a totalement perturbé les EL1, empêchant Alexander Albon et Carlos Sainz d’enregistrer le moindre chrono sur le circuit urbain américain.

La deuxième séance a permis aux deux pilotes de reprendre la piste, mais leurs programmes ont été sensiblement différents. Albon a effectué 23 tours pour se classer 12e, tandis que Sainz a terminé 18e après seulement 11 tours, sa séance ayant été interrompue prématurément par un problème technique.

Au-delà des conditions météorologiques, Williams devait également consacrer une partie de son travail à l’exploitation d’une nouvelle version du turbocompresseur, introduite ce week-end sur ses monoplaces.

Albon découvre un circuit particulièrement glissant

Alexander Albon a expliqué que les caractéristiques du tracé de Las Vegas avaient amplifié les difficultés provoquées par la pluie et les températures basses.

Le pilote Williams rappelle que ce circuit présente déjà, dans des conditions normales, le niveau d’adhérence le plus faible de la saison. Sur une piste humide, la difficulté à faire monter les pneumatiques en température a donc rapidement compliqué le travail des pilotes.

"Les conditions ont été difficiles aujourd’hui et nous n’avons pas beaucoup roulé lors des EL1 à cause de la météo. Ce circuit est déjà compliqué, avec le niveau d’adhérence le plus faible de l’année, donc la voiture glissait pas mal pendant que nous essayions de faire monter les pneus en température."

Malgré ces difficultés, Albon a pu accomplir un programme de 23 tours lors des EL2, ce qui lui a permis de récolter des données importantes pour la suite du week-end.

L’un des principaux objectifs de Williams concernait toutefois la nouvelle spécification du turbocompresseur utilisée à Las Vegas. Cette évolution, développée par Mercedes High Performance Powertrains, a nécessité un travail particulier de calibration et d’adaptation des stratégies de fonctionnement du groupe propulseur.

Albon a confirmé que l’équipe avait consacré une partie de la journée à ces réglages, en vue de disposer d’une configuration optimisée pour les EL3.

"Nous utilisons également le turbocompresseur évolué ce week-end, donc nous nous sommes concentrés sur sa calibration et sur la mise au point de notre stratégie pour les EL3."

"Les prévisions annoncent du temps sec demain. Cependant, je pense que nous préférerions que la piste reste mouillée pendant tout le week-end, mais nous verrons bien ce qui se passera."

Un problème moteur interrompt les EL2 de Sainz

La journée a été plus frustrante pour Carlos Sainz, qui n’a pas pu effectuer autant de tours que son coéquipier.

Après des EL1 totalement perturbés par les précipitations, l’Espagnol espérait profiter de la deuxième séance pour accumuler du kilométrage et préparer les qualifications.

Mais un problème mineur sur son groupe propulseur l’a contraint à interrompre son programme plus tôt que prévu.

Sainz n’a ainsi pu effectuer que 11 tours lors des EL2, terminant la séance au 18e rang.

"Cela a été une journée assez pauvre en événements en matière de tours parcourus, compte tenu des EL1 complètement perturbés par la pluie et du roulage limité lors des EL2, après avoir dû m’arrêter prématurément à cause d’un petit problème de groupe propulseur."

Malgré cette interruption, l’Espagnol estime que son passage en piste a permis de vérifier certains éléments importants. Williams avait notamment rencontré des difficultés avec les pneus intermédiaires lors du précédent Grand Prix, au Brésil.

Sainz souhaitait donc profiter des conditions humides de Las Vegas pour s’assurer que l’équipe avait correctement identifié et résolu ces problèmes.

"Nous sommes sortis en pneus intermédiaires lors des EL2 et, même si ce roulage est moins pertinent pour ce week-end, nous avions rencontré quelques problèmes avec ces pneus au Brésil, donc je voulais m’assurer que nous les avions corrigés."

"J’ai été compétitif dès le premier tour, donc c’est un point positif à retenir de cette journée."

Avec une météo qui devrait évoluer vers des conditions sèches, Carlos Sainz s’attend à ce que les équipes doivent largement revoir leur préparation avant les qualifications.

"Le reste du week-end devrait se dérouler sur piste sèche, donc tout le monde devra repartir un peu de zéro avant les qualifications demain, ce qui devrait rendre les choses intéressantes."

Williams devra par ailleurs s’assurer que le problème de groupe propulseur rencontré par Sainz lors des EL2 ne perturbera pas la suite de son programme.

L’Espagnol aborde déjà ce Grand Prix avec une pénalité de dix places sur la grille de départ, consécutive à l’installation de ce cinquième turbocompresseur évolué.

Albon utilise également cette nouvelle spécification, mais sans pénalité puisqu’il reste dans son allocation réglementaire de composants.