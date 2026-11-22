Williams F1 a connu un Grand Prix de Las Vegas aux deux visages. Carlos Sainz a décroché une précieuse huitième place au terme d’une course qu’il estime avoir parfaitement exécutée, notamment grâce à une gestion intelligente de son énergie électrique qui lui a permis de dépasser George Russell sur la ligne d’arrivée. À l’inverse, Alex Albon n’a même pas pu prendre le départ après un incendie survenu au niveau de ses freins arrière pendant les tours de mise en grille. Un problème suffisamment grave pour endommager des éléments de sécurité de sa monoplace et contraindre l’équipe à déclarer forfait.

Le Grand Prix de Las Vegas s’est achevé sur un résultat encourageant pour Williams, malgré un début de soirée particulièrement difficile. Alors qu’Alex Albon a été contraint de renoncer à la course avant même son départ, Carlos Sainz a réussi à inscrire quatre points importants en terminant huitième.

L’Espagnol a notamment profité d’une gestion particulièrement efficace de l’énergie électrique dans les derniers tours pour gagner une position supplémentaire face à George Russell, dépassé au moment de franchir la ligne d’arrivée.

Une performance qui récompense un week-end durant lequel Sainz estime avoir exploité toutes les opportunités à sa disposition, malgré une course exigeante qui lui a demandé de maintenir un rythme proche de celui des qualifications.

Sainz arrache la huitième place à Russell sur la ligne

Carlos Sainz n’a pas caché sa satisfaction après avoir terminé dans les points à Las Vegas.

Le pilote Williams estime avoir réalisé une course sans faute, depuis son envol jusqu’à la gestion des derniers tours, dans un Grand Prix où l’aspiration et le déploiement de l’énergie électrique ont joué un rôle déterminant.

"Je suis très heureux et fier de notre performance aujourd’hui ! Une huitième place peut ne pas sembler extraordinaire, mais nous avons répondu présent en piste et réalisé une course parfaite", a déclaré Sainz.

L’Espagnol souligne notamment la qualité de son départ.

"J’ai réalisé mon meilleur départ de la saison et nous avons saisi toutes les occasions qui se présentaient, en veillant à économiser ma batterie lorsque c’était nécessaire, ce qui m’a aidé à dépasser George sur la ligne pour prendre la huitième place."

Sainz insiste aussi sur l’intensité de l’effort fourni pendant les 50 tours de course.

"Nous avons enchaîné des tours au rythme des qualifications pendant toute la course, donc je suis heureux que cela ait porté ses fruits et que nous ayons pu rapporter quelques points à l’équipe après une longue saison."

Albon privé de départ par une surchauffe des freins

Si Carlos Sainz a pu célébrer son arrivée dans les points, Alex Albon a vécu une soirée beaucoup plus frustrante.

Le pilote thaïlandais n’a pas été en mesure de prendre le départ du Grand Prix, sa Williams ayant subi un problème de surchauffe des freins lors des tours effectués pour rejoindre la grille.

"C’était un week-end frustrant, et évidemment, c’est décevant de ne pas avoir pu participer à la course ici à Las Vegas. Nous avons rencontré un problème de surchauffe des freins pendant les tours de mise en grille, qui a provoqué trop de dégâts pour que nous puissions prendre le départ. Nous allons enquêter davantage pour comprendre précisément ce qui s’est passé", a expliqué Albon.

Malgré sa déception personnelle, le pilote Williams s’est réjoui de la performance de son équipier, qui a permis à l’équipe de repartir avec quatre points.

"Carlos a réalisé une très belle course, et c’est agréable de voir l’équipe marquer des points aujourd’hui. Pour la suite, nous allons nous remobiliser et nous rendre au Qatar avec l’objectif de tirer le maximum du week-end."

Vowles révèle que les freins arrière d’Albon ont pris feu

James Vowles a apporté des précisions sur la nature du problème qui a empêché Alex Albon de participer à la course.

Le directeur de Williams a révélé que l’incident s’était produit alors que son pilote cherchait à faire monter ses freins en température pendant les tours de mise en grille.

"Pour Alex, malheureusement, tout était terminé avant même d’avoir commencé. Il faisait chauffer ses freins pendant les tours de mise en grille et les freins arrière ont pris feu. Lorsque cela s’est produit, les flammes ont brûlé les câbles de retenue de sécurité qui empêchent les roues de se détacher de la voiture en cas d’accident."

"Une fois ces éléments endommagés, cela signifie qu’il faut remplacer toute la suspension, et nous ne pouvions tout simplement pas le faire avant le début de la course. C’était vraiment désolant, parce que je sais qu’Alex aurait été compétitif aujourd’hui."

Le forfait d’Albon représente donc une occasion manquée pour Williams, dont le directeur estime que les deux monoplaces auraient pu se montrer compétitives à Las Vegas.

Williams veut retrouver régulièrement les points en 2027

Malgré cet abandon avant même le départ, James Vowles retient également les aspects positifs de la soirée, à commencer par la performance de Carlos Sainz.

Le directeur de Williams a particulièrement apprécié la manière dont l’Espagnol a géré les derniers tours.

"Quelle fin de Grand Prix passionnante ! C’est toujours spectaculaire ici et aujourd’hui, si vous parveniez à rester dans l’aspiration, tout était possible. Bravo à Carlos, il a parfaitement géré les derniers tours et réalisé une très belle manœuvre pour conserver de l’énergie et franchir la ligne à une brillante huitième place."

"C’était formidable de voir Carlos capable de se battre pour les points à la régulière, et c’est ce vers quoi nous voulons tendre l’année prochaine, en utilisant le Qatar et Abu Dhabi pour continuer à apprendre en vue de l’avenir."