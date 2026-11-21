Alpine F1 a effectué son retour en Q3 avec les deux pilotes, ce samedi à Las Vegas. Comme sur les autres circuits rapides, on se souvient de la pole de Monza et de la qualif positive de Bakou, l’équipe a encore brillé sur le circuit du Strip et ses longues lignes droites, qui conviennent décidément à la conception de l’A526, qui a une vitesse de pointe très efficace en ligne droite.

Pierre Gasly a signé le neuvième temps et sera huitième sur la grille de départ au jeu des pénalités, ce qui lui laisse un espoir de bien figurer. Il reconnait toutefois que la partie ne sera pas simple, même s’il tire un bilan positif de la qualification.

"C’est très bien, on a fait une super Q2. En Q3, les équipes de pointe ont amélioré, nous on a eu deux runs un peu chaotiques. Il y avait mieux à faire, le deuxième il y avait beaucoup de voitures, on ralentit et c’est un peu un carnage" a déclaré Gasly à Canal+.

"Quand je fais mon tour, les pneus sont froids et je perds deux ou trois dixièmes dans le premier secteur. C’est positif avec les deux voitures en Q3 mais je pense qu’il y avait mieux à faire lors de la Q3."

Le Français ne s’emballe pas et pense que les Racing Bulls seront les adversaires directs de son équipe, mais il espère marquer des points en dépit de la menace que représentent les Ferrari, qui seront juste derrière au départ.

"La bagarre va se faire avec les Racing Bulls. Devant, l’écart est important, mais Lawson et Lindblad... c’est la même chose tous les week-ends et on a montré qu’on avait un rythme correct. On a deux Ferrari derrière, on verra ce que ça donne mais je suis assez confiant pour aller marquer des points."

Franco Colapinto sera neuvième au départ grâce à la pénalité d’Oscar Piastri, mais il a surtout réussi à atteindre la Q3, complétant un excellent résultat d’ensemble pour Alpine ce samedi à Las Vegas, et il espère conclure le week-end de la meilleure des manières le week-end en course.

"Avoir les deux voitures en Q3 est toujours l’objectif, donc de ce côté-là c’était bien, mais nous sommes probablement tous un peu déçus de ne pas être un peu plus haut, ce qui me semblait réalisable aujourd’hui" a noté l’Argentin.

"Aujourd’hui étant la première fois que nous roulions sur le sec ce week-end, la voiture donnait de bonnes sensations et les chronos étaient compétitifs, en particulier en Essais Libres 3 et en progressant à chaque séance en qualifications."

"Mais la Q3 a été vraiment confuse et nous ne l’avons pas vraiment optimisée, ce qui laisse toujours sur sa faim. La mise en température des pneus et le fait de trouver une bonne position dans la file pour obtenir une aspiration étaient essentiels, et il est difficile de faire les deux car cela compromet le tour de sortie."

"La course et les bousculades pour se placer dans le tour de préparation n’ont pas arrangé les choses, et cela s’est reflété dans les temps au secteur lors de la dernière tentative en Q3."

"Heureusement, la voiture semble efficace, nous sommes rapides en ligne droite et nous gagnons quelques places sur la grille en raison de pénalités, alors espérons que nous pourrons prendre un bon départ et nous battre pour les points demain."