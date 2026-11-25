Max Verstappen semble de plus en plus détaché de l’actualité de la Formule 1 lorsqu’il ne se trouve pas sur les circuits. Le pilote Red Bull Racing a ainsi reconnu à Las Vegas qu’il ignorait tout de la décision de la FIA d’introduire des commissaires sportifs permanents à partir de 2027, une initiative qu’il accueille néanmoins favorablement et qu’il aimerait voir étendue aux commissaires de piste. Le Néerlandais a également révélé qu’il avait joué plus de 40 heures à GTA 6 pendant le week-end du Grand Prix !

Alors que la professionnalisation des commissaires sportifs constitue un sujet de discussion récurrent en Formule 1 depuis de longues années, Max Verstappen n’avait manifestement pas suivi les dernières évolutions en la matière.

Interrogé sur les changements récemment annoncés par la FIA, qui prévoit de mettre en place des commissaires sportifs permanents à partir de la saison 2027, le Néerlandais s’est montré sincèrement surpris.

"Quand ont-ils annoncé cela ?" a-t-il demandé.

"Je ne lis pas énormément de choses liées à la Formule 1. Je n’en ai aucune idée. Je n’en avais pas encore entendu parler."

Verstappen a néanmoins accueilli favorablement cette initiative, tout en soulignant que son efficacité dépendrait également de la manière dont les commissaires sportifs agiront.

"Je l’espère. Cela dépend aussi de la manière dont ils prendront leurs décisions. Dans l’ensemble, je pense que c’est une bonne chose", a poursuivi Verstappen.

Le pilote Red Bull estime par ailleurs que cette démarche de professionnalisation devrait aussi concerner les commissaires de piste, dont le fonctionnement repose encore largement sur le bénévolat. À ses yeux, le recours à un groupe permanent de personnes rémunérées permettrait d’améliorer le professionnalisme de l’ensemble du dispositif.

"J’ai aussi assez souvent cette discussion à propos des commissaires de piste. Ils doivent eux aussi être rémunérés et il faut travailler avec un groupe fixe de personnes."

"Cela coûte beaucoup d’argent à la FIA, mais cela rend l’ensemble plus professionnel. C’est la même chose avec les commissaires sportifs, donc j’espère que cela fonctionnera bien."

Verstappen est passé en mode économie de batterie... sauf pour GTA 6

À l’approche des deux dernières manches de la saison, au Qatar et à Abu Dhabi, Max Verstappen ne cache toutefois plus son impatience de voir arriver la trêve hivernale.

Le Néerlandais a notamment évoqué la fatigue accumulée au fil d’une nouvelle campagne particulièrement longue, après un Grand Prix de Las Vegas marqué, comme à son habitude, par un spectacle extravagant hors piste dépassant largement le cadre de la compétition automobile.

Si le quadruple champion du monde reste animé par son envie de courir, tout ce qui accompagne la Formule 1 en dehors de la piste semble de moins en moins l’intéresser.

"Le spectacle de marionnettes dans le paddock, beaucoup moins, mais je suis ici pour courir. Je fais mon truc", a-t-il confié.

"Je suis en mode économie de batterie, comme sur un téléphone. Tout simplement, tranquillement, zen."

Verstappen tient toutefois à distinguer cette lassitude à l’égard des activités annexes de la Formule 1 de sa motivation sportive. S’il aspire désormais à un peu de tranquillité en dehors des circuits, son désir d’exploiter au maximum ses possibilités au volant reste intact.

"Nous avons déjà disputé beaucoup de courses, donc je commence aussi un peu à compter les jours jusqu’à la fin."

"En piste, je veux toujours en tirer le meilleur parti. C’est comme ça que je suis fait, mais je n’ai pas envie de faire beaucoup de folies en dehors de la piste."

Et en dehors de la piste, Verstappen a peut-être fait une folie justement. Lors de son dernier live sur Twitch il a révélé avoir accumulé "plus de 40 heures de jeu sur GTA 6" pendant l’ensemble du week-end du Grand Prix.

"On ne peut de toute façon pas sortir et faire grand chose, donc j’ai joué du jeudi au dimanche !"

Et tout cela ne l’a pas empêché de remporter le Grand Prix dimanche, de quoi impressionner les fans qui étaient connectés à son stream !