Sainz salue une qualification ’correcte’, Albon n’est pas aussi positif
Williams F1 valait la Q2 ce samedi à Las Vegas
Williams F1 n’a pas fait de miracles à Las Vegas, mais la FW48 a semblé moins en difficulté sur le circuit aux longues lignes droites que sur d’autres tracés. L’équipe a toutefois vu ses deux pilotes caler en Q2 et ne pas franchir la dernière barre des qualifs, mais le fait d’avoir amené les deux pilotes à ce stade était plutôt efficace. Au final, Carlos Sainz s’élancera avant-dernier malgré un 14e temps, puisqu’il est pénalisé.
En effet, un changement de pièces le contraindra à s’élancer depuis le fond de grille puisqu’il reculera de dix positions, mais le pilote espagnol retient avant tout les progrès affichés par la voiture sur le circuit américain.
"C’était une qualification correcte, avec une très bonne Q1 et de bons tours, même si nous n’avons pas optimisé la Q2 comme il le fallait. Dans l’ensemble, je suis satisfait du résultat et du rythme que nous avons affiché" a déclaré Sainz.
"Nous savions en venant ici que nous serions un peu plus performants, mais malheureusement, cela ne suffit toujours pas pour entrer dans le top 10. Nous partons à l’arrière suite à la pénalité que nous avons écopée pour le remplacement de turbo, nous allons donc essayer de remonter dans le peloton et voir ce que nous pouvons faire."
De l’autre côté du garage, le constat s’avère un peu plus frustrant pour Alex Albon, qui estime que la météo capricieuse de la veille et le manque d’aspiration ont pesé lourd dans la balance. Celui qui s’élancera 14e à la faveur des pénalités garde espoir.
"C’était une qualification délicate pour nous. La pluie de vendredi a fait que nous n’avons pas pu monter en puissance au fil du week-end comme nous l’aurions souhaité, et sans aspiration ni air propre en qualifications, nous n’avons jamais pleinement exploité le potentiel de la voiture" déplore Albon.
"Ce n’était pas le résultat que nous visions, mais ce n’est pas une mauvaise position de départ, et nous chercherons à faire quelque chose de différent demain pour en tirer le meilleur parti."
Comment suivre au mieux l’actualité de notre site ?
Vous appréciez nos actus ? Alors sélectionnez Nextgen-Auto.com comme source privilégiée sur Google, pour voir davantage de news F1 de ce site dans vos résultats d’actualités. Vous ne manquerez plus aucune information et serez parmi les premiers à lire nos interviews et analyses.
S’abonner est simple : il vous suffit de cliquer sur ce lien et de cocher les sources Nextgen-Auto.com.
Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne WhatsApp Nextgen-Auto.com pour recevoir en temps réel les "breaking news" et quelques informations exclusives avant leur publication !
Nous suivre sur notre Profil Google afin que nos news vous soient présentées en priorité dans votre fil d’informations sur votre smartphone ! Il suffit de cliquer sur "Suivre sur Google".
Williams F1
- Sainz salue une qualification ’correcte’, Albon n’est pas aussi positif
- Williams F1 : Sainz stoppé par un problème moteur, Albon veut encore de la pluie
- Mercedes F1 apporte un nouveau turbo : Sainz, Antonelli et Piastri pénalisés
- Albon s’inquiète des ’situations dangereuses’ liées à l’énergie à Las Vegas
- Sainz s’interroge sur le rythme de développement de McLaren F1 et Red Bull