Williams F1 n’a pas fait de miracles à Las Vegas, mais la FW48 a semblé moins en difficulté sur le circuit aux longues lignes droites que sur d’autres tracés. L’équipe a toutefois vu ses deux pilotes caler en Q2 et ne pas franchir la dernière barre des qualifs, mais le fait d’avoir amené les deux pilotes à ce stade était plutôt efficace. Au final, Carlos Sainz s’élancera avant-dernier malgré un 14e temps, puisqu’il est pénalisé.

En effet, un changement de pièces le contraindra à s’élancer depuis le fond de grille puisqu’il reculera de dix positions, mais le pilote espagnol retient avant tout les progrès affichés par la voiture sur le circuit américain.

"C’était une qualification correcte, avec une très bonne Q1 et de bons tours, même si nous n’avons pas optimisé la Q2 comme il le fallait. Dans l’ensemble, je suis satisfait du résultat et du rythme que nous avons affiché" a déclaré Sainz.

"Nous savions en venant ici que nous serions un peu plus performants, mais malheureusement, cela ne suffit toujours pas pour entrer dans le top 10. Nous partons à l’arrière suite à la pénalité que nous avons écopée pour le remplacement de turbo, nous allons donc essayer de remonter dans le peloton et voir ce que nous pouvons faire."

De l’autre côté du garage, le constat s’avère un peu plus frustrant pour Alex Albon, qui estime que la météo capricieuse de la veille et le manque d’aspiration ont pesé lourd dans la balance. Celui qui s’élancera 14e à la faveur des pénalités garde espoir.

"C’était une qualification délicate pour nous. La pluie de vendredi a fait que nous n’avons pas pu monter en puissance au fil du week-end comme nous l’aurions souhaité, et sans aspiration ni air propre en qualifications, nous n’avons jamais pleinement exploité le potentiel de la voiture" déplore Albon.

"Ce n’était pas le résultat que nous visions, mais ce n’est pas une mauvaise position de départ, et nous chercherons à faire quelque chose de différent demain pour en tirer le meilleur parti."