Officiel : Wheatley quitte Audi F1 avec effet immédiat... direction Aston Martin ?

Audi F1 n’avait certainement pas imaginé un tel changement dans son organigramme, alors qu’elle s’est stabilisée l’an dernier pour débuter sa transformation en équipe officielle. Pourtant, son team principal Jonathan Wheatley a annoncé son départ immédiat.

Invoquant des "raisons personnelles" selon le team, Wheatley quitte l’équipe avec effet immédiat. Si Audi a tenu à le remercier, c’est un coup dur pour la structure. Mattia Binotto, responsable du projet Audi F1, continuera à son poste tout en assumant des responsabilités supplémentaires en tant que team principal.

La future structure de l’équipe sera pleinement définie ultérieurement, puisqu’elle va chercher un team principal dès maintenant, afin de ne pas laisser Binotto assumer une double casquette. Mais la quête ne sera pas si simple.

Du côté de Wheatley, il est probable qu’un futur chez Aston Martin l’attende, en lieu et place d’Adrian Newey. Ce dernier a montré ne pas du tout avoir les épaules pour assumer un rôle de leader, et les rumeurs hier laissaient présager qu’il allait revenir se concentrer sur la technique uniquement.

Aston Martin a d’abord démenti la possibilité de voir Newey rendre ses galons de chef, mais on sait à quel point un démenti n’a pas une valeur importante en Formule 1. Et pour cause, Audi avait aussi démenti un départ à venir de Wheatley. La suite des annonces pourrait ainsi arriver rapidement.

Lawrence Stroll a par ailleurs assuré que Newey avait son soutien, rappelant au passage la structure spéciale d’Aston Martin. Le PDG de l’équipe a soigneusement évité de parler de l’arrivée possible de Wheatley.