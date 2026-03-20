Bradley Lord prend du galon chez Mercedes F1 auprès de Toto Wolff

Mercedes F1 a annoncé aujourd’hui que Bradley Lord deviendra directeur adjoint. Celui qui était jusqu’ici représentant de l’équipe et directeur de la communication secondera Toto Wolff, PDG et directeur d’écurie, afin de renforcer l’organisation.

Lord prend ses fonctions de directeur adjoint avec effet immédiat, officialisant ainsi des responsabilités qui se sont développées naturellement au cours des dernières années, depuis son rôle initial dans la communication.

Déjà amené à prendre la place de Wolff quand ce dernier était absent, Lord est rôdé à l’exercice de direction opérationnelle, et le voir prendre la place de bras droit du PDG a un véritable sens.

"Avec la croissance de notre équipe et de la F1, l’étendue de nos opérations et les responsabilités associées au niveau de la direction ont considérablement augmenté. Nous avons donc saisi cette opportunité pour mettre en place un changement qui, dans les faits, est déjà opérationnel depuis un certain temps" a déclaré Wolff.

"Bien que mon rôle et mes responsabilités globales ne changent pas d’un millimètre, le travail de Bradley en tant que directeur adjoint renforcera davantage les capacités de notre équipe dirigeante et m’apportera un soutien continu en tant que directeur d’écurie et PDG."

"Bradley a joué un rôle important pour faire de cette équipe la plus titrée de l’ère moderne. Aligner notre structure de cette manière garantit que notre groupe de direction puisse se concentrer pleinement sur les domaines où il apporte la plus grande valeur ajoutée, tout en étant optimisé pour répondre aux exigences d’un sport en pleine expansion."