Stroll réitère son soutien à Newey et rappelle la structure spéciale d’Aston Martin F1

Aston Martin F1 pourrait voir arriver prochainement un renfort de poids pour redresser l’équipe, en la personne de Jonathan Wheatley. En effet, celui-ci a quitté Audi avec effet immédiat, et il se dit qu’il pourrait remplacer Adrian Newey à la tête de l’équipe.

Mais pour le moment, il semblerait que l’équipe soit décidée à axer sa gestion autour des missions remplies par Adrian Newey, qui a reçu cet après-midi le soutien du propriétaire de l’équipe, Lawrence Stroll.

Le Canadien a tenu à rappeler que malgré les rumeurs, Newey est au centre de la gestion de l’équipe, et qu’il est pour lui un partenaire crucial, puisqu’il est aussi devenu actionnaire au sein de l’équipe quand il est arrivé.

"Compte tenu des rumeurs qui circulent actuellement au sujet du rôle d’Adrian Newey au sein de notre équipe, je souhaite saisir cette occasion pour mettre les choses au clair" a écrit Stroll. "En tant que président exécutif et actionnaire majoritaire, je tiens à réaffirmer qu’Adrian Newey est mon partenaire et un actionnaire important."

"Il est le directeur technique d’AMR, et nous entretenons un véritable partenariat fondé sur une vision commune de la réussite de l’entreprise. Nous fonctionnons différemment ici, et si nous n’adoptons pas actuellement le rôle traditionnel de directeur d’écurie que l’on voit ailleurs, c’est un choix délibéré."

En assurant que l’équipe ne fonctionne pas comme les autres et n’a pas de team principal à proprement parler, Stroll ouvre possiblement plusieurs portes. Newey restera par essence le leader de l’équipe, avec une possibilité de déléguer la gestion opérationnelle.

De là, soit il pourrait y avoir des personnes pour gérer l’aspect stratégique et la direction des opérations, soit Mike Krack pourrait à nouveau être le bras droit de Newey. Mais si un directeur des opérations est nommé, c’est là que Wheatley pourrait entrer en jeu.

"En tant qu’ingénieur le plus titré de l’histoire de ce sport, Adrian se concentre principalement sur le leadership stratégique et technique, domaine dans lequel il excelle. Il est épaulé par une équipe de direction hautement qualifiée pour mener à bien tous les aspects de l’activité, tant à l’usine qu’en bord de piste."

Stroll boucle son communiqué par une déclaration qui ne donne aucun détail : "Nous sommes régulièrement contactés par des cadres supérieurs d’autres équipes qui souhaitent rejoindre Aston Martin, mais conformément à notre politique, nous ne commentons pas les rumeurs et les spéculations."