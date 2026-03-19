Aston Martin F1 dément les dernières rumeurs concernant Adrian Newey

Aston Martin F1 a tenu à démentir fermement les rumeurs entourant l’avenir de Adrian Newey, alors que des spéculations ont émergé il y a quelques heures sur un possible retrait de ses fonctions de directeur d’écurie.

Ces dernières heures, plusieurs bruits de paddock ont laissé entendre que le Britannique pourrait abandonner son rôle opérationnel à la tête de l’équipe basée à Silverstone pour se recentrer uniquement sur ses responsabilités de directeur technique associé. Une hypothèse qui a rapidement pris de l’ampleur, alimentée par les difficultés sportives actuelles de l’écurie.

Dans le même temps, le nom de Jonathan Wheatley, actuellement directeur d’écurie du projet Audi, a été évoqué comme potentiel successeur. Un tel scénario impliquerait toutefois une période de préavis conséquente, rendant toute transition immédiate peu probable.

Face à l’emballement médiatique, Aston Martin a réagi via un communiqué transmis à Nextgen-Auto :"L’équipe ne commentera pas les spéculations médiatiques concernant son équipe dirigeante. Adrian Newey continue de diriger l’écurie en tant que directeur d’équipe et directeur technique associé."

Ce démenti intervient dans un contexte particulièrement délicat pour Aston Martin, qui connaît un début de saison 2026 très compliqué. La monoplace AMR26 souffre notamment d’un déficit de puissance de son groupe propulseur Honda, tandis que la batterie génère d’importantes vibrations. Un problème aux conséquences multiples : il affecte la fiabilité du châssis, mais aussi le confort – et même la santé – des pilotes.

À Melbourne, Newey lui-même avait reconnu que Fernando Alonso redoutait des conséquences physiques sérieuses : l’Espagnol craignait notamment de subir des lésions nerveuses permanentes aux mains s’il enchaînait plus de 25 tours consécutifs au volant.

Si la situation semblait s’améliorer lors du passage en Chine, les difficultés n’ont pas totalement disparu. Lors du Grand Prix de Chine à Shanghai, Lance Stroll a été contraint à l’abandon après une défaillance de la batterie, tandis qu’Alonso a lui aussi dû renoncer en raison de douleurs persistantes.

Dans ce contexte tendu, Aston Martin tente de contenir à la fois ses problèmes techniques et les spéculations autour de sa direction, alors que la pression ne cesse de monter en ce début de saison.