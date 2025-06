Officiel : Verstappen est bien en négociations avec Mercedes F1 pour 2026

George Russell a lancé une bombe dans le paddock du GP d’Autriche ce soir, probablement frustré par sa situation contractuelle qui n’évolue pas.

Il a révélé que des discussions de Mercedes F1 avec Max Verstappen sont en cours et sont bien à l’origine du retard de la prolongation de son contrat.

Ces propos surviennent alors que le Néerlandais a refusé toute à l’heure de confirmer ou infirmer qu’il resterait bien chez Red Bull Racing en 2026 (à lire ici), ce qui a fait sourire Russell !

La volonté de Toto Wolff de signer avec Verstappen n’est pas nouvelle et date déjà de 2024. Mais le directeur de Mercedes F1 s’était fait bien plus discret à ce sujet cette année, n’hésitant pas à encenser son propre pilote, très constant et performant cette saison.

Le pilote et son équipe ont minimisé à plusieurs reprises l’importance de l’absence d’accord, mais s’exprimant avant le Grand Prix d’Autriche de ce week-end, Russell a admis pour la première fois que cela l’aiderait.

Interrogé sur la poursuite des négociations, Russell a répondu : "Pas de nouvelles importantes pour le moment."

"Ce n’est pas quelque chose sur lequel j’insiste énormément, car, comme je l’ai toujours dit, la performance est la priorité, et je pense qu’avec mes performances actuelles – toujours dans la lignée de celles que j’ai démontrées ces dernières années – je n’ai aucune raison de m’inquiéter."

"Mais évidemment, c’est plus facile d’avoir un contrat écrit. On verra bien."

"De mon côté, je ne pense pas avoir vraiment de quoi m’inquiéter. Je pense qu’en tant qu’équipe, tout dépend de vos ambitions."

"Nous sommes deuxièmes actuellement, peut-être troisièmes. Nous sommes peut-être légèrement en surperformance pour être deuxièmes."

"Mercedes veut revenir au sommet, et pour y parvenir, il faut s’assurer d’avoir les meilleurs pilotes, les meilleurs ingénieurs, la meilleure équipe de ravitaillement, et c’est ce que Mercedes recherche."

"Il est donc normal que des discussions avec des pilotes comme Verstappen se poursuivent."

L’information est donc lâchée et officielle !

"Je pense que cela ne surprendra personne !" admet-il devant les journalistes aux yeux écarquillés par l’information venant d’être livrée sans crier gare.

"Mais de mon côté, si je suis performant comme je le suis, de quoi ai-je à m’inquiéter ? Il y a deux baquets dans chaque écurie de Formule 1."

Reste à savoir si Mercedes tente d’associer Russell à Verstappen, compte tenu de l’intense rivalité entre les deux hommes sur la piste et en dehors ces 12 derniers mois, notamment lors d’une incroyable joute verbale lors de la finale de la saison dernière à Abu Dhabi.

Russell a laissé entendre que d’éventuels doutes quant à son association avec son rival expliquaient pourquoi son contrat n’avait pas encore été renouvelé.

"Toto m’a clairement fait comprendre qu’il pense que mes performances cette année sont aussi bonnes que celles de n’importe qui. Je pense qu’il n’y a qu’un seul pilote dont on peut débattre en termes de performances – ce sont ses mots, pas les miens – c’est pourquoi je n’ai aucune inquiétude pour l’avenir."

"Mais il y a deux baquets dans chaque écurie et je suppose qu’il doit réfléchir à qui seront ces deux pilotes pour ces deux baquets, et je suppose que c’est la raison du retard."

"Je veux absolument être dans le baquet qui me donnera les meilleures chances de gagner, et au final, rien ne me rendrait plus heureux que de gagner avec Mercedes, car ce sont eux qui m’ont permis d’obtenir ma chance et j’ai construit une relation privilégiée avec tous les membres de cette équipe."

"Mais pour l’instant, je ne me concentre que sur une chose : piloter vite. Si vous pilotez vite, il n’y a pas de quoi s’inquiéter. Et si ce n’est pas le cas, c’est là que les gens commencent à parler."

Et qu’en pense Andrea Kimi Antonelli, qui a rejoint Mercedes cette année ? Loin d’imaginer devoir laisser sa place, il affirme qu’il serait heureux d’avoir Russell ou Verstappen comme coéquipier !

"Franchement, ça ne me dérange pas. Ce sont deux très bons pilotes."

"Je suis très content d’être aux côtés de George, pour être honnête. Je pense qu’il y a une très bonne dynamique au sein de l’équipe en ce moment et nous travaillons bien ensemble, car, bien sûr, en tant que coéquipiers, nous sommes rivaux, mais c’est une belle rivalité."

"Nous avons aussi un autre objectif commun : faire de notre mieux pour Mercedes, pour la ramener au sommet. Je pense donc que cette dynamique m’aide vraiment, nous, et l’équipe aussi."

"Mais surtout moi, car grâce à lui, je peux me dépasser et essayer de m’améliorer. Ça ne me dérange pas non plus, mais pour être honnête, je suis vraiment content du travail avec George en ce moment."