Mercedes F1 dément qu’une ’guerre’ ait éclaté, Wolff encourage ses pilotes à se battre

George Russell a remporté le Sprint du Grand Prix du Canada, après avoir lancé la première guerre entre lui et Andrea Kimi Antonelli, alors que l’Italien l’attaquait. Les deux pilotes Mercedes F1 se sont retrouvés côte à côte et Russell a fermé la porte alors que son équipier était à sa hauteur, l’obligeant à passer dans l’herbe. Antonelli a été très en colère tout au long du Sprint à la radio, expliquant que ce n’était pas normal et qu’il aurait dû lui laisser de la place.

Le Britannique a quant à lui temporisé devant les micros, respectant la consigne de Toto Wolff, qui avait dit à la radio de régler ça en interne et non en public. Il s’est félicité de sa vitesse mais a été inquiet de voir Lando Norris si rapide derrière lui.

"C’était une bonne course, c’était difficile de creuser l’écart sur Lando, l’aspiration était puissante avec le mode overtake. C’était une bataille rude avec Kimi, je suis content qu’on soit tous les deux là après cela" a déclaré Russell, qui est satisfait mais n’avait pas besoin de se rassurer après Miami.

"Je n’étais pas trop inquiet, Miami était un circuit mauvais pour moi et il y a eu une longue pause, donc beaucoup de gens avaient beaucoup de choses à dire. Mais je voulais reprendre la piste, et la saison recommence vraiment avec six courses en huit semaines."

Sur Sky, Russell a été interrogé au sujet du fait qu’il aurait pu être déséquilibré au freinage par la bosse dans le premier virage, mais il a reconnu que sa manœuvre était faite en toute connaissance de cause, sans problème extérieur. Mais il a aussi expliqué qu’il n’avait pas jugé sa manoeuvre trop délicate.

"On a déjà évoqué par le passé le fait que l’on se battait avec acharnement mais dans le respect, et pour ma part, je n’ai jamais eu de mauvaises intentions. Dans le même ordre d’idées, je ne vais pas laisser passer n’importe qui. Nous nous battons tous les deux pour le titre. L’équipe passe toujours en premier, et nous en discuterons après coup. Si la FIA estime que tout va bien, cela me suffit."

Et il a même expliqué que l’attaque de son équipier était tout sauf simple : "Je n’en ai pas vraiment tiré grand-chose. C’est toujours un virage difficile à négocier par l’extérieur. Quand un virage enchaîne sur un autre, le pilote à l’extérieur peut très facilement freiner beaucoup plus tard qu’on ne le ferait habituellement. Le pilote à l’intérieur ne peut aller que dans une seule direction et je suivais ma trajectoire habituelle. C’est tout ce que je peux dire."

"Maintenant je me concentre sur la pole position cet après-midi. Il faut qu’on discute. Il est inévitable que si les pilotes sont premier et deuxième la plupart des semaines, les courses soient serrées. On se respecte. Il n’y a jamais d’intention de se percuter. Je ne pense pas que ce soit grave."

Antonelli n’a pas respecté la consigne de Wolff et a quand même défendu son point de vue après l’arrivée, expliquant qu’il avait été poussé alors qu’il était à la hauteur. S’il a arrondi les angles, il n’a pas non plus usé de la langue de bois.

"C’était une bataille rude, on était tous au même niveau en performance, j’ai tenté d’attaquer... je dois voir les images, j’étais à côté et j’ai été poussé, mais c’est comme ça. Et j’ai fait une erreur au virage 8, j’ai pris une bosse et j’ai tiré tout droit, ça a compromis ma course, mais c’était une belle bataille" a jugé l’Italien.

"Globalement, je pense que ça a été une bataille trop dure. Sur le coup, j’avoue que c’était un peu frustrant, mais l’émotion était à son comble et il était difficile de garder son sang-froid. Je donne toujours le meilleur de moi-même en piste et je ne pouvais pas me contenter de la deuxième place. Nous allons en discuter avec l’équipe."

"C’était un peu frustrant sur le moment mais je vais me remettre à zéro et me concentrer sur les qualifications."

Wolff a forcément été interrogé à ce sujet, et il a expliqué que c’était positif de pouvoir en parler directement avec les deux pilotes, qui vont se disputer un titre mondial toute la saison, et il détaille aussi pourquoi il a dit à l’Italien d’arrêter de se plaindre : "Tout d’abord, on veut voir de la course et de la compétition, des dépassements. C’est un très bon moment pour nous, il y a beaucoup de choses que l’on peut en apprendre."

"On va devoir séparer les pilotes et voir comment ils veulent jouer pour la suite, doit-on traiter l’autre voiture comme si c’était quelqu’un d’autre et non son équipier, si on se considère différemment, savoir si on donnerait de l’espace à son équipier si c’était un autre pilote, et à partir de là, établir des règles."

"C’est à eux de définir de proposer des règles pour la suite. Les pilotes ont des émotions, il état énervé d’avoir été poussé et de ne pas avoir eu d’espace. Tous les médias vont vouloir arriver avec la Guerre des Etoiles, et ce sera la Une partout. Avoir le message une fois, c’est bon, mais l’entendre deux fois, trois fois, quatre fois, c’est trop."

Mais le patron de Mercedes assure qu’il ne veut pas empêcher ses pilotes d’attaquer, et de se disputer la victoire, car c’est la course. Il rappelle que les pilotes sont motivés à être aussi bons que possible, et que cela les pousse à être tendus, c’est pour ça qu’il laisse aussi Antonelli exprimer sa frustration.

"Je ne veux pas le retenir, il a aussi attaqué Lando. Son attaque au premier virage sur George, il avait le museau devant, mais il a ensuite dû freiner, et on ne s’attend pas à ce qu’un pilote laisse la porte ouverte. Et il a aussi attaqué face à Lando."

"Mais je veux qu’il continue à être agressif, on ne peut pas s’attendre à avoir un lion dans la voiture et un chiot en dehors, on s’attend à ce qu’il soit énervé. Mais on doit décider pour la suite, quelles sont les règles. Et si on décide que l’autre voiture est une autre voiture comme les autres, il n’y en aura pas, mais il faudra adapter notre approche."

Celui qui a dû gérer la bataille entre Lewis Hamilton et Nico Rosberg il y a dix ans est satisfait de pouvoir rapidement discuter avec ses pilotes, plutôt que laisser un mal s’installer pendant plusieurs saisons, comme c’était le cas à l’époque.

"En Formule 1, on dit aux jeunes pilotes depuis le karting et les monoplaces qu’ils doivent être égoïstes. Et ils le sont, puis ils arrivent en F1 et on leur dit qu’ils doivent jouer pour l’équipe, qu’ils représentent Mercedes et qu’ils ne peuvent pas faire ça."

"Mais on ne peut pas leur retirer cela, et on ne voudrait pas le faire. Egoïste oui, est-ce que leur relation sera différente en se battant pour un titre ? Absolument, c’est attendu, ils ne vont pas aller faire un karaoké ensemble le soir."

"La situation entre Lewis et Nico était nouvelle pour moi, ils étaient des stars accomplies et on a surement ouvert le dialogue trop tard. Mais c’est bien qu’on puisse se pencher dessus maintenant et trouver un modus operandi à la cinquième course et pas plus tard."

La situation pourrait se répéter demain puisque les Mercedes semblent nettement plus rapides sur un tour, et ont une chance de verrouiller la première ligne de la grille. Mais cela n’inquiète pas Wolff, qui n’exclut pas d’être trop naïf.

"Ce serait un problème de riches, mais on a 24 heures pour savoir comment on l’abordera si on est dans les mêmes positions, mais je ne veux rien empêcher. On verra si j’ai l’air aussi intelligent demain en vous parlant après la course !" a conclu l’Autrichien en plaisantant.