Tsunoda est ’satisfait de son approche’ malgré des résultats décevants

Yuki Tsunoda n’a pas changé d’approche avant le Grand Prix d’Autriche, car il voit toujours du positif dans sa manière de se sentir au volant de la RB21. Le pilote Red Bull explique qu’il veut faire mieux mais qu’il sent que sa méthodologie est correcte.

"Je n’ai pas eu de préparation spécifique, je suis satisfait de mon approche. Certaines choses n’ont pas fonctionné, et une partie de cela n’est pas dépendante de mon contrôle. Dans le même temps, je sens qu’on va dans la bonne direction. Je n’ai pas les résultats qu’on voudrait mais il y a du positif chaque week-end" a déclaré Tsunoda.

Il explique ce que permettrait une monoplace plus facile à appréhender : "La confiance, comprendre la voiture, et par exemple savoir ce que j’aurai. Si je peux être à l’aise dès le premier tour, ça sera un grand avantage. Car à chaque tour, je dois être prudent, car je glisse, et je ne suis pas à l’aise."

Le Japonais pratique la méthode coué et se veut positif : "Surtout en qualifications, il faut apprendre la voiture, on a un temps limité, et ces choses viennent de l’expérience et de la confiance. J’ai besoin de temps, mais dans le même temps, je vais dans la bonne direction."