Russell serait ’partant’ pour faire équipe avec Verstappen en endurance

Interrogé sur son intérêt pour les compétitions d’endurance, George Russell a manifesté un vif enthousiasme à l’idée de participer un jour aux 24 Heures du Nürburgring, saluant au passage la performance récente de Max Verstappen. Il a souligné la difficulté extrême de ces épreuves, tout en rappelant que sa situation actuelle dans la course au titre mondial différait de celle, plus confortable, de son rival.

En effet, Verstappen a connu un début de saison difficile et, avec quatre titres mondiaux en poche, peut se permettre de ne pas être focalisé à 100 % sur la Formule 1 pendant une brève période de temps. Ce qui n’est pas possible pour le pilote Mercedes F1, qui cherche toujours sa première couronne mondiale.

"Ouais, carrément un jour. Pour être honnête, regarder Max le week-end dernier était plutôt cool à voir. J’ai suivi la course par le passé et ces courses de 24 heures, là-bas, à Bathurst aussi, ce sont juste des courses brutales" a déclaré Russell.

"Et nous sommes tous dans une position légèrement différente de celle de Max. Évidemment, nous cherchons aussi à gagner un championnat du monde, mais il est de toute évidence dans une position luxueuse qui lui permet de faire ce qu’il aime. Et ouais, c’est super pour lui. Et il a fait du super boulot."

La perspective de voir les deux pilotes faire équipe sur la mythique Nordschleife a ensuite été évoquée pendant la conférence de presse. Russell s’est montré ouvert à cette idée, réaffirmant son désir constant de se mesurer aux meilleurs de sa discipline, que ce soit en partageant un volant ou sur la grille de la Formule 1.

"Il ne faut jamais dire jamais. Qui sait ? Comme je l’ai dit, ne jamais dire jamais. Max est évidemment l’un des meilleurs. On m’a beaucoup interrogé l’année dernière sur le fait d’être son coéquipier, mais plutôt en Formule 1 qu’en partageant un baquet."

"Je suis partant et je savourerais l’opportunité de toujours me mesurer aux meilleurs, et c’est ce que je ressentais quand j’étais l’équipier de Lewis, et c’est toujours ce que je ressens pour Max. Comme tout pilote, on veut se retrouver face à face avec les meilleurs" a conclu le Britannique, qui a déclaré qu’il était peu probable qu’il ait sa propre équipe, comme Verstappen.