Altitude et dénivelé, Ocon décrit les deux difficultés du Red Bull Ring

Après des qualifications très décevantes, Esteban Ocon a totalement renversé la situation en course, pour Haas F1, au Canada : le Français a terminé 9e, à la faveur d’un premier relais formidable et rallongé en durs.

Ocon a-t-il été surpris d’un tel renversement de situation pour ce qui était le 200e Grand Prix de Haas en F1 ?

« Surpris, non. Mais nous savions que notre rythme de course serait meilleur que notre rythme de qualification. C’est généralement le cas. »

« Nous avons donc appliqué une très bonne stratégie. J’en étais très content. J’ai aussi réussi à me battre avec Carlos pendant toute la course, ce qui fut une bonne surprise car nous pensions qu’ils seraient bien plus rapides que nous. »

« Mais oui, c’était très bien pour notre 200e Grand Prix de réussir à marquer des points. Cela a pris un certain temps car il y a eu beaucoup de décisions prises dans le bureau de la FIA après la course, mais tout s’est bien terminé. Nous avons confirmé les points, ce qui est une bonne chose. »

« Les choses peuvent très facilement mal tourner, mais lorsque nous avions la performance, nous avons su saisir les opportunités. »

« Dans un peloton aussi serré, il faut prendre ces points à chaque fois, même si ce n’est qu’un ou deux, car on ne sait jamais quand quelqu’un va connaître un excellent week-end et récupérer d’un seul coup tout son retard. »

« Donc oui, cela peut sembler n’être que deux points, mais je ne dirai pas que c’est une victoire, mais c’est presque comme un podium pour nous. »

« Ce fut une course assez solide, et nous devons continuer sur cette lancée, voir comment la voiture se comporte. C’est toujours une piste intéressante, et l’équipe y a bien réussi par le passé. Nous verrons si notre VF-25 fonctionnera bien en Autriche. »

C’est justement sur le Red Bull Ring que Haas F1 avait obtenu son meilleur résultat historique, avec une 4e et 5e place de Romain Grosjean et de Kevin Magnussen. L’équipe peut-elle rééditer pareil exploit ce week-end, ou bien n’y a-t-il aucune chance selon Ocon ?

« Nous verrons. C’est formidable que l’équipe ait connu de bonnes courses par le passé, mais c’est une bonne préparation car on peut s’appuyer sur de nombreuses données et sur le travail de l’équipe l’année dernière. Mais il faut voir où nous nous situons par rapport aux autres lorsque nous mettrons la voiture en piste en EL1, et ne pas arriver trop confiants, évidemment. »

Le point faible de Haas F1 cette année demeure l’inconstance, admet Ocon.

« C’est ce que nous essayons d’améliorer : notre constance en termes de performance. »

« Le problème vient du caractère serré du peloton, surtout en milieu de grille. Un dixième peut représenter trois ou quatre positions, ou vous faire passer ou non en Q2, ou vous faire passer en Q3. Voilà la difficulté. »

« Il y a quelques années, on pouvait être deux ou trois dixièmes plus lent tout en conservant sa position par rapport à une autre équipe. Il s’agit vraiment de réussir le tour parfait, de parfaire les réglages et de tout maîtriser. »

« Si votre voiture ne convient pas bien à la piste, vous n’avez clairement aucune chance en qualifications. Vous avez une chance en course car c’est très serré entre tout le monde, mais pas en qualifications. C’est là que résident les difficultés. »

De l’altitude et beaucoup de dénivelé au Red Bull Ring

L’altitude du Red Bull Ring (dans les montagnes de Styrie) joue-t-elle historiquement en faveur de Haas F1 ? En quoi cela influence-t-il le pilotage ?

« Oui, c’est vrai. C’est l’un des circuits les plus en altitude après le Mexique, probablement le deuxième plus élevé. »

« C’est assez difficile pour nous en termes d’usure des freins, de température en général, pour la voiture, pour le moteur. C’est dur pour chaque composant de la voiture. »

« Nous avons vu des équipes en difficulté avec cela et connaître des problèmes de fiabilité. J’ai entendu dire que le temps va se rafraîchir, ce qui devrait réduire nos problèmes. »

« Mais en termes de pilotage, le dénivelé aussi, c’est vraiment quelque chose que j’encourage les gens à aller voir en vrai s’ils en ont l’occasion, car on ne s’en rend pas compte avant de le voir de ses propres yeux. À la télévision, cela aplatit beaucoup plus les choses. »

« Quand on fait un tour de piste en courant avec son équipe, je peux vous dire que le virage 3 est assez impressionnant. Pour nous aussi, ça l’est. »

« Quand nous sommes dans la voiture, on freine super tard, c’est presque à 65 mètres pour prendre une épingle, ce qui serait normalement plutôt à 100 ou 90 mètres. Pour ces gars-là, c’est 50. »

« Mais oui, c’est un circuit vraiment génial. Il est emblématique. C’est un peu dommage que les limites de piste aient été un tel sujet, mais avec le gravier qui a été rapproché, la sensation est vraiment bonne ici. »

La transparence sur les directives FIA, une bonne chose

Esteban Ocon a été également interrogé sur un autre point : la publication, pour la première fois, des directives des commissaires de la FIA sur les pénalités. Salue-t-il l’opération transparence ?

« Je le crois. En fait, je pensais que c’était déjà public auparavant. C’est une très bonne chose que ce soit transparent pour tout le monde. »