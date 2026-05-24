Tensions, discussions et réconciliations express chez Mercedes F1 au Canada

Le Grand Prix du Canada a offert un premier épisode de tension marquée entre George Russell et Kimi Antonelli, après leur quasi accrochage survenu lors de la course Sprint. Si l’incident avait immédiatement suscité des échanges animés, les deux pilotes Mercedes ont tenu à clarifier la situation devant les médias, assurant que l’incident appartenait désormais au passé et qu’aucune conséquence durable n’en découlerait pour leur manière de courir à l’avenir.

Interrogés bien après le Sprint, lors de la conférence qui a suivi les qualifications hier soir à Montréal, sur une éventuelle évolution de leur perception après avoir revu les images de l’incident, les deux hommes ont insisté sur l’absence de conflit persistant. Kimi Antonelli a d’abord résumé la situation sans détour, estimant que tout avait été réglé en interne.

"Nous avons discuté et clarifié les choses, et maintenant tout va bien," a expliqué le jeune pilote Mercedes. "Nous avons revu l’incident, nous avons parlé avec Toto, et tout est rentré dans l’ordre."

Même tonalité du côté de George Russell, qui a confirmé que la discussion avait permis de dissiper toute tension. "Oui, comme l’a dit Kimi, tout va bien," a-t-il déclaré. "Nous avons eu une bonne discussion et nous savons ce que nous devons faire et comment nous allons courir l’un contre l’autre. Rien ne changera parce que nous avons toujours eu du respect l’un pour l’autre."

Le Britannique a toutefois rappelé une règle fondamentale au sein d’une équipe de F1, celle de préserver la voiture et les résultats globaux, même dans le feu de l’action.

"Nous ne laisserons personne passer, peu importe qu’il soit un concurrent ou notre coéquipier," a-t-il poursuivi. "Bien sûr, nous savons que la règle numéro un est de ne jamais s’accrocher avec son coéquipier. Ce n’est d’ailleurs pas ce qui s’est passé lors du Sprint, et nous avons terminé premier et troisième, et c’est ce que nous continuerons à essayer de faire."

Interrogé sur l’initiative de la discussion qui a suivi le Sprint, Russell a précisé que le dialogue avait été immédiat et naturel entre les deux pilotes.

"C’était ensemble," a-t-il expliqué. "Nous sommes coéquipiers et nous avons un bon lien. Il était évident que nous devions en parler. Mais avec le casque, c’est une chose, hors de la voiture, nous sommes tous les deux professionnels et il n’y avait rien de grave ensuite."

"Bien sûr, il y a toujours des émotions dans le cockpit," a-t-il ajouté. "Rien n’est personnel en piste. Et pour nous maintenant, c’est du passé et nous regardons vers l’avant."

Enfin, interrogé sur sa capacité à comprendre la frustration de son équipier après avoir revu la séquence, Russell a livré une analyse plus large du comportement des pilotes en compétition.

"Oui, bien sûr," a-t-il répondu. "Même à 28 ans, si j’étais à sa place et qu’il était à la mienne, j’aurais probablement réagi de la même manière. Quand quelque chose ne se passe pas comme prévu et que tu as l’impression d’avoir été lésé, tu penses que l’autre est en tort. C’est naturel. Nous sommes des pilotes, des compétiteurs, nous mettons nos émotions à nu."

"C’est un peu comme si on mettait un micro sur 22 footballeurs sur un terrain : après un tacle, ils ne vont pas dire ’merci beaucoup’," a-t-il illustré.

"Nous sommes dans cette position difficile où tout ce que nous disons et ressentons est diffusé dans le monde entier. Nous ne regrettons pas ce que nous disons. Parfois, on aimerait dire les choses différemment, mais nous sommes là pour nous battre. Et comme le disait Sebastian Vettel, ’nous ne sommes pas à la maternelle’. C’est bien ce qu’il disait, non ? Enfin, je crois."