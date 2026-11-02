Officiel : les deux pilotes Alpine F1 pénalisés lourdement à Mexico

C’est une véritable avalanche de pénalités qui est tombée après la course du Grand Prix du Mexique, en particulier dans le clan Alpine F1, où les deux pilotes qui avaient pourtant terminé dans le top 10 ont été sanctionnés, ce qui les fait reculer hors des points. Cela permet notamment à Racing Bulls de creuser l’écart, et à Ryo Hirakawa d’inscrire son premier point en carrière pour ce qui pourrait être sa seule participation.

Les commissaires avaient déjà statué sur Oscar Piastri, qui a été pénalisé de dix secondes pour avoir percuté Arvid Lindblad, provoquant son abandon, mais ils ne se sont pas arrêtés là dans leurs délibérations d’après-course.

Les deux pilotes Alpine F1 ont aussi été sanctionnés alors que Franco Colapinto et Pierre Gasly étaient respectivement huitième et dixième sous le drapeau à damier, et avaient gagné une place chacun après la pénalité de Piastri.

Colapinto a été sanctionné pour ne pas avoir respecté un drapeau jaune, bien qu’il ait ralenti. Les commissaires ont jugé que sa réaction n’était pas suffisante et ont infligé 10 secondes et 2 points de pénalité, soit les sanctions habituelles.

Gasly a quant à lui été sanctionné pour ne pas avoir respecté un double drapeau jaune, et les commissaires ont infligé un Stop and Go, transformé en une pénalité de 30 secondes sous le drapeau à damier.

Cela permet à Liam Lawson, Gabriel Bortoleto, Isack Hadjar et Ryo Hirakawa de gagner des places dans le top 10, ce dernier inscrivant un point pour Haas F1 dès son premier départ.

A noter aussi que George Russell a écopé d’une amende de 5000 euros pour ne pas avoir participé aux interviews d’après-course. Le Britannique a été vu en train de féliciter Kimi Antonelli mais n’a pas répondu aux questions habituelles dans la zone médias.

Le classement mis à jour