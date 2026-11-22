Aston Martin F1 a vécu un nouveau Grand Prix particulièrement difficile à Las Vegas, où les performances du moteur Honda ont une fois encore lourdement handicapé Fernando Alonso et Lance Stroll. Le Canadien a terminé à une modeste 17e place, tandis que l’Espagnol a été contraint à l’abandon dans le dernier tour en raison d’un problème suspecté sur son groupe propulseur. Les deux pilotes dénoncent un déficit de plus de deux secondes au tour dans les lignes droites, une situation qui les a condamnés à se battre avec les Cadillac en fond de classement.

Le Grand Prix de Las Vegas a confirmé les importantes difficultés rencontrées par Aston Martin depuis le début de la saison 2026. Sur un circuit où la vitesse de pointe et l’efficacité du groupe propulseur jouent un rôle essentiel, les AMR26 se sont retrouvées particulièrement pénalisées par leur manque de performance en ligne droite.

Fernando Alonso et Lance Stroll ont ainsi passé une grande partie de la course à lutter entre eux et avec les Cadillac, sans véritable possibilité de remonter dans la hiérarchie.

Si Stroll a finalement réussi à rallier l’arrivée à la 17e place, Alonso a dû immobiliser sa monoplace dans le dernier tour, après avoir ressenti les symptômes d’un possible problème moteur.

Un nouvel épisode frustrant pour Aston Martin, qui espère désormais que les caractéristiques du circuit de Losail, au Qatar, lui permettront de retrouver un niveau de compétitivité plus acceptable.

Alonso : plus de deux secondes perdues au tour en ligne droite

Fernando Alonso n’a pas cherché à masquer son exaspération après une nouvelle course passée à subir le manque de puissance de son moteur Honda.

Le double champion du monde estime que sa monoplace disposait d’un niveau de performance correct dans les virages, mais que cet avantage était largement annulé par les pertes enregistrées dans les lignes droites.

"Nous avons manqué de performance en ligne droite ce soir, comme cela a été le cas pendant tout le week-end. J’essayais de suivre le train de voitures devant moi, mais avec ce manque de puissance, il était impossible de progresser et très difficile de défendre ma position", a expliqué Alonso.

"Nous regagnions du temps dans les virages, mais nous perdions ensuite plus de deux secondes par tour dans les lignes droites avec ce groupe propulseur."

La situation s’est encore aggravée dans les derniers instants de la course, lorsqu’Alonso a ressenti ce qui semblait être un nouveau problème mécanique.

Plutôt que de poursuivre jusqu’au drapeau à damier, il a préféré immobiliser sa monoplace juste avant l’arrivée.

"J’ai ensuite arrêté la voiture juste avant la fin parce que j’avais l’impression que nous rencontrions un problème avec le groupe propulseur. Nous allons maintenant au Qatar et à Abu Dhabi, et nous essaierons de faire de notre mieux lors des deux dernières manches."

Stroll demande à Honda de trouver davantage de puissance

Lance Stroll a livré un constat tout aussi sévère sur les performances du groupe propulseur Honda.

Le Canadien, qui a terminé 17e, explique avoir passé une grande partie de la course à se battre avec Valtteri Bottas et son propre équipier Fernando Alonso.

Une confrontation qui ressemblait davantage à une course isolée en fond de peloton qu’à une véritable lutte pour les points.

"Je me battais avec Valtteri et Fernando, et nous avions l’impression de disputer notre propre course à l’arrière du peloton", a déclaré Stroll.

"Nous n’avons aucune performance avec le groupe propulseur, donc nous avons toujours su que Las Vegas serait difficile pour nous et il n’y a pas grand-chose à retenir de ce week-end."

Le Canadien rejoint également l’estimation de son équipier concernant le temps perdu dans les lignes droites, et adresse un message direct à Honda.

"Nous avons réussi à terminer la course, donc c’est positif, mais nous avons toujours les mêmes problèmes que ceux rencontrés toute l’année. Il nous manque environ deux secondes en raison de notre vitesse en ligne droite, donc Honda doit trouver davantage de puissance."

Krack : Aston Martin ne pouvait pas espérer mieux

Mike Krack a confirmé que les ambitions d’Aston Martin étaient extrêmement limitées à Las Vegas.

Le responsable de l’équipe explique que la bataille de ses pilotes s’est essentiellement résumée à une confrontation avec Cadillac, Stroll ayant finalement réussi à terminer devant Valtteri Bottas.

Compte tenu du manque de rythme et du déficit de vitesse en ligne droite, il estime que la 17e place du Canadien représentait le meilleur résultat accessible.

"Notre bataille aujourd’hui était contre Cadillac et nous avons terminé devant Bottas avec Lance à la 17e place. Compte tenu de notre rythme et de notre manque de performance en ligne droite, c’était le maximum que nous pouvions obtenir", a expliqué Krack.

"Fernando s’est battu avec Lance pendant toute la course, avec de nombreux échanges de positions, mais il a arrêté la voiture dans le dernier tour parce qu’il avait ressenti un problème moteur."

Sur le plan stratégique, Aston Martin avait choisi une approche identique pour ses deux pilotes.

"Les deux voitures ont suivi la même stratégie, avec des pneus tendres et mediums, en s’arrêtant sous voiture de sécurité. Nous n’avions pas grand-chose à jouer ce week-end, mais nous espérons pouvoir être plus compétitifs la semaine prochaine au Qatar."