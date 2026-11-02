Russell raconte ’une course décevante’ qui lui fait concéder le titre mondial

George Russell n’a pas pu faire mieux que sixième du Grand prix du Mexique, la faute à un problème moteur au départ qui l’a fait reculer, puis à une pénalité consécutive à un accrochage avec Isack Hadjar dont il était responsable. Avec un premier tour si difficile, le pilote Mercedes F1 n’a rien pu faire à part tenter de rattraper le temps perdu, mais il n’a pas pu faire de miracle.

Le Britannique a évidemment félicité son équipier Kimi Antonelli, avant de revenir sur sa course et de raconter son catastrophique premier tour, qui lui a coûté toute chance de bon résultat alors qu’il s’était qualifié en première ligne.

"Tout d’abord, félicitations à Kimi pour ce championnat amplement mérité. Il a fait du travail formidable cette saison et peut être incroyablement fier de ce qu’il a accompli" a déclaré Russell, qui n’a toutefois pas évoqué l’accrochage.

"Malheureusement, ce fut une course très décevante de mon côté. J’ai pris un bon départ et j’étais en bonne position, mais nous avons ensuite rencontré un problème qui m’a empêché de disposer de toute la puissance sur la ligne droite."

"Cela nous a fait perdre beaucoup de places et nous a finalement retiré toute chance d’obtenir un bon résultat. C’est frustrant de voir sa course compromise par quelque chose indépendamment de mon contrôle, mais c’est ça la course."

Ce résultat le fait plonger à la quatrième place du championnat des pilotes, et bien qu’il ait officiellement perdu toute chance d’être couronné, il espère valider avec Mercedes la couronne par équipes au plus vite.

"Nous allons faire le vide après ce week-end et chercher à revenir plus forts au Brésil. Nous avons encore un championnat constructeurs à gagner et je suis pleinement concentré sur l’objectif d’aider l’équipe à y parvenir."