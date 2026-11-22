Haas F1 a conclu le Grand Prix de Las Vegas sans inscrire de points, mais avec plusieurs motifs de satisfaction. Parti dernier après une pénalité liée au remplacement de composants de son groupe propulseur, Oliver Bearman a réalisé une belle remontée jusqu’à la 13e place, au terme d’une bataille intense avec les deux Audi. Pour son deuxième Grand Prix en Formule 1, Rafael Câmara a terminé 16e après avoir été envoyé en tête-à-queue par Sergio Pérez. Malgré ce résultat vierge, Ayao Komatsu salue le travail de ses pilotes, particulièrement les progrès affichés par son jeune débutant.

La 21e manche du championnat du monde 2026 de Formule 1 n’a pas permis à Haas d’améliorer son total de points, mais l’écurie américaine a néanmoins connu une course animée dans les rues de Las Vegas.

Au terme des 50 tours disputés samedi soir, Oliver Bearman a franchi la ligne d’arrivée en 13e position, tandis que Rafael Câmara s’est classé 16e.

Haas conserve ainsi la septième place du championnat des constructeurs avec 31 points, alors que Max Verstappen a décroché sa quatrième victoire de la saison pour Red Bull, devant les McLaren de Lando Norris et Oscar Piastri.

Bearman remonte de la dernière à la 13e place

La course d’Oliver Bearman s’annonçait compliquée avant même le départ. Le Britannique avait en effet été relégué à la 22e et dernière position sur la grille après une pénalité liée au remplacement de composants de son groupe propulseur.

Parti en pneus mediums Pirelli, il a immédiatement cherché à profiter des premières opportunités pour remonter dans le classement. Après un bon premier tour, Bearman s’est rapidement hissé à la 17e place, avant de poursuivre sa progression jusqu’au 15e rang.

L’intervention de la voiture de sécurité au 19e tour lui a permis de rentrer aux stands pour chausser des pneus tendres. À la relance, le pilote Haas a continué à gagner du terrain, se retrouvant notamment engagé dans une lutte particulièrement intense avec les deux pilotes Audi, Nico Hülkenberg et Gabriel Bortoleto.

Les positions ont changé à plusieurs reprises entre les trois hommes, Bearman parvenant même temporairement à prendre l’avantage sur les deux Audi.

Il a finalement terminé 13e, à seulement deux dixièmes de seconde de Bortoleto.

"J’ai fait un bon premier tour et je me suis beaucoup amusé à me battre avec les Audi. J’ai eu de belles batailles avec Nico et Gabi pendant ce deuxième relais. C’était clairement l’une des courses les plus intéressantes de l’année, elle est passée très vite tellement nous nous battions intensément. À un moment, j’étais devant eux deux, mais ça n’a pas duré très longtemps", a raconté Bearman.

Le Britannique estime avoir tiré le maximum des possibilités offertes par sa monoplace, même s’il reconnaît que Haas manque encore de performance pour prétendre régulièrement aux points à la régulière.

L’objectif fixé avec l’équipe avant le départ était de terminer 14e. En gagnant une position supplémentaire, Bearman considère donc avoir rempli sa mission.

"Avant la course, avec l’équipe, nous nous étions dit que nous devrions terminer 14es, et nous avons fini 13es. Donc, pour moi, c’est une victoire. Mais malheureusement, nous ne sommes pas assez rapides pour marquer des points à la régulière. Nous devons continuer à nous battre contre eux et essayer de les ralentir un peu, et j’ai fait de mon mieux pour y parvenir."

Câmara victime d’un contact avec Pérez au 18e tour

Pour Rafael Câmara, ce Grand Prix de Las Vegas représentait seulement sa deuxième participation à une course de Formule 1.

Le jeune Brésilien s’était élancé depuis la 15e place, profitant des pénalités infligées à plusieurs concurrents pour gagner des positions sur la grille.

Contrairement à son équipier, Câmara avait choisi de prendre le départ en pneus tendres.

Après s’être installé dans un rythme régulier durant les premiers tours, il occupait la 16e position lorsqu’il a été victime d’un accrochage avec Sergio Pérez au virage 14, au 18e tour.

Le contact avec la Cadillac a provoqué un tête-à-queue du pilote Haas, entraînant une intervention de la voiture de sécurité.

Câmara en a profité pour effectuer un premier arrêt et passer aux pneus mediums, avant de revenir aux stands dès le 21e tour pour monter un nouveau train de pneus tendres.

Il a repris la course en 18e position à la relance, avant de remonter progressivement jusqu’au 16e rang à l’arrivée.

Le Brésilien retient plusieurs aspects positifs de cette deuxième expérience, même si sa fin de course s’est révélée plus solitaire et moins animée.

"Certaines parties de la course étaient assez amusantes. Nous avons effectué quelques dépassements et c’est toujours agréable de se battre, mais vers la fin, c’était un peu plus ennuyeux parce que j’étais seul, puis j’ai été dépassé par Hadjar et Lawson", a expliqué Câmara.

Le pilote Haas estime néanmoins avoir progressé tout au long de l’épreuve, malgré des difficultés initiales pour mettre ses pneumatiques dans la bonne fenêtre de fonctionnement.

"Je pense que, dans l’ensemble, c’était une course positive et que je me suis amélioré tout au long de l’épreuve. Au départ, c’était un peu difficile de faire monter les pneus en température et de réussir un bon premier tour, mais une fois que nous avons tout maîtrisé, la course s’est plutôt bien passée."

Concernant son accrochage avec Sergio Pérez, Câmara préfère attendre une analyse plus approfondie avant de tirer des conclusions.

Il souligne surtout l’importance du kilométrage accumulé à Las Vegas pour préparer sa première saison complète en Formule 1.

"Il y a eu un contact avec Checo, mais nous devons revoir cela. C’est très rare de pouvoir accumuler des tours avant sa première saison complète en Formule 1, et ce week-end a été très utile."

Komatsu satisfait des progrès rapides de Câmara

Malgré l’absence de points, Ayao Komatsu a dressé un bilan encourageant de la prestation de ses pilotes.

Le directeur de Haas considère qu’Oliver Bearman a exploité tout le potentiel de sa monoplace en se battant jusqu’au dernier tour contre les Audi.

Il se montre également satisfait des progrès réalisés par Rafael Câmara depuis ses débuts au Grand Prix du Brésil, même si certains aspects de sa conduite doivent encore être améliorés.

"Nos pilotes ont fait du bon travail aujourd’hui. Ollie s’est battu avec les Audi jusqu’au tout dernier tour, donc c’est tout ce que nous pouvions faire. Avec Rafa, nous devons améliorer les départs, mais c’était un énorme progrès par rapport au Brésil en matière de régularité, et il apprend tellement vite", a souligné Komatsu.

Le Japonais insiste notamment sur les particularités du circuit de Las Vegas, où l’aspiration joue un rôle déterminant dans la performance en ligne droite.

Selon lui, les chronos de Câmara ne reflétaient pas nécessairement son véritable niveau, le Brésilien ayant passé une partie de la course sans bénéficier de l’aspiration d’une autre voiture.

En revanche, son comportement dans les virages a donné satisfaction à l’équipe.

"Bien sûr, ici, l’aspiration compte énormément et, comme Rafa roulait en air libre, ses temps au tour ne paraissent pas très bons. Mais dans les virages, sa performance était très bonne. Je suis vraiment satisfait de nos deux pilotes."

Haas va désormais se tourner vers le Grand Prix du Qatar, qui constituera un défi très différent de celui rencontré dans les rues de Las Vegas.

L’écurie américaine espère continuer à progresser, notamment avec Câmara, tout en cherchant à retrouver les points dans cette fin de saison.

"Au Qatar, ce sera un défi très différent, mais nous allons tout donner pour obtenir le meilleur résultat possible", a conclu Komatsu.