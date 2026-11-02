Norris est ’déçu’ de sa 5e place au Mexique, Piastri prend 10s de pénalité et sort des points

McLaren F1 n’a pas pu lutter avec les meilleures équipes au Grand Prix du Mexique ce dimanche, même si Lando Norris a lutté jusqu’à la fin de la course pour aller chercher Charles Leclerc et sa quatrième place. Mais le champion du monde en titre n’a pas pu faire mieux qu’un top 5, après une course durant laquelle il a perdu beaucoup de temps derrière George Russell au premier relais.

Le pilote britannique n’a pas pu s’arrêter tôt et a perdu du temps derrière la deuxième Mercedes, ce qui l’a empêché de rouler plus près du groupe de tête, et a eu des conséquences sur la suite de sa course, jusqu’à l’arrivée.

"Aucune constance, mais le rythme était bon et semblait positif. C’était une bataille rude avec Charles, il a très bien défendu, j’espérais qu’il fasse des erreurs mais même quand il l’a fait, c’était impossible" a déclaré Norris.

"Le potentiel était très élevé aujourd’hui donc je suis un peu déçu qu’on ne fasse pas mieux. Mais c’était très difficile de doubler avec les limites de vitesse, je suis déçu de ne pas pouvoir faire mieux."

Norris a aussi eu un mot ému au sujet du nouveau champion du monde, Kimi Antonelli, qui lui succède officiellement au palmarès : "Pour ce qui est de Kimi, tout d’abord, un immense bravo à lui. Il le mérite vraiment, c’est un gars très gentil et il a été incroyable cette année... et c’est un euphémisme !"

"Félicitations à lui, surtout à son âge... à vingt ans, c’est tout simplement impressionnant. Il le mérite énormément. J’espère que, malgré son jeune âge, il prendra le temps de fêter ça. Il a réalisé une saison exceptionnelle, alors je suis vraiment, vraiment heureux pour lui."

Oscar Piastri avait pris le départ en 12e place et a gagné trois places, mais il a ensuite accroché Arvid Lindblad dans la dernière partie de la course. Septième sous le drapeau à damier avec un rythme catastrophique dans les derniers tours, il a finalement été classé 15e.

En effet, les commissaires ont jugé qu’il n’a "jamais été devant" la Racing Bulls et qu’il n’aurait pas dû insister à côté de Lindblad, jusqu’à ce que leurs roues s’entrechoquent, envoyant la VCARB 03 du Britannique dans le mur.

"Je dois revoir les images, mais de l’intérieur, j’ai voulu être à l’intérieur, Arvid a bougé très tard, je suis allé à l’extérieur pour l’éviter" a déclaré Piastri avant le verdict de la pénalité, jugeant que la faute initiale revenait à son adversaire.

"De là j’ai tenté de le passer par l’extérieur, il m’a poussé large à l’extérieur. J’ai tenté de ralentir mais on s’est touchés avant même d’arriver au virage. De mon point de vue, je n’avais nulle part où aller, mais c’est comme ça."

Interrogé sur son rythme de course, il semble dire que ses chronos plus lents que les Alpine et Liam Lawson en fin de course n’étaient pas dus à des dégâts : "Sur le pneu tendre ça allait, mais sur les pneus mediums j’étais en grande difficulté, donc il faudra revoir cela."