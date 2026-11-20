Pierre Gasly a brillé ce vendredi à Las Vegas avec la deuxième place, au terme d’un tour effectué en fin de séance et réussi en dépit d’une petite erreur, et il aurait pu sans problème aller chercher le meilleur chrono à George Russell. Le pilote Alpine F1 n’a roulé qu’en deuxième partie des EL2 et a bien mis à profit ce roulage très court pour se mettre en valeur sur le circuit du Strip.

Il reconnait qu’il était très difficile de piloter à la limite dans de telles conditions, et il a roulé le plus tard possible pour profiter de l’assèchement du ruban d’asphalte, afin de signer ce joli chrono, quelque peu inattendu.

"Une journée très délicate au volant dans ces conditions humides et assez fraîches. C’est toujours un défi amusant d’essayer de garder le contrôle de la voiture lorsque l’adhérence est très faible. Nous avons bouclé quelques tours en pneus pluie à la fin des Essais Libres 1, mais c’était trop détrempé pour faire quoi que ce soit de compétitif" note le Français.

"C’était encore mouillé en EL2 même s’il n’a pas plu pendant cette séance. Nous avons donc attendu que cela s’assèche un peu avant de ressortir avec les intermédiaires. J’avais de bonnes sensations et j’ai augmenté le rythme petit à petit. Nous avons finalement terminé en deuxième position sur une piste séchante."

"C’est toujours plaisant, mais nous restons réalistes et savons que les conditions demain seront très différentes et probablement sèches. J’ai hâte de voir comment la voiture se comporte dans des conditions qui devraient être plus représentatives de celles que nous rencontrerons en qualifications et en course."

Franco Colapinto a bouclé la journée en neuvième position, et lui aurait aimé une autre dynamique dans la journée : "C’était une journée un peu frustrante du point de vue du pilotage, car, en tant que pilote, on a envie d’être en piste et d’enchaîner les tours."

"Mais nous savions que les conditions ne seraient pas représentatives du reste du week-end. Comme les prévisions annoncent un temps sec pour la suite, il n’y avait pas vraiment grand-chose à apprendre ni de raison de prendre des risques."

"Les flaques d’eau rendaient la piste très glissante et les températures fraîches l’empêchaient de sécher rapidement. Avec si peu de roulage et une seule séance sur le sec avant les qualifications, cela donnera presque l’impression d’être sur un week-end Sprint."

"Il y aura donc probablement beaucoup de voitures en piste en Essais Libres 3. J’espère que nous serons rapides et immédiatement dans le rythme demain lorsque cela comptera vraiment en qualifications."

Steve Nielsen, le directeur de l’équipe, a confirmé que les conditions n’étaient pas simples à affronter pour Gasly et Colapinto, et il reconnait qu’il reste tout à comprendre quant au comportement de l’A526.

"C’était très difficile pour les pilotes avec la pluie et une piste détrempée. C’est évidemment agréable d’être au deuxième rang, mais nous ne pouvons pas en tirer trop de conclusions compte tenu de l’évolution de la piste en fin de séance" a indiqué Nielsen.

"Après quelques courses compliquées, nous avons toujours pensé que ce circuit pourrait convenir aux caractéristiques de notre monoplace. Nous avons hâte de voir comment elle se comportera sur le sec et nous restons plutôt optimistes après cette journée."

"Nous avons quelques points à analyser cette nuit même si les conditions d’aujourd’hui ne seront peut-être pas représentatives de celles attendues pour la suite de la semaine. C’est toutefois un début positif et nous sommes impatients de voir ce que nous pourrons accomplir avec nos deux voitures."