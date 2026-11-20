Paul Aron et Alpine F1 ont officiellement mis un terme à leur collaboration après deux saisons, ouvrant la voie à un retour du pilote estonien à la compétition à temps plein. À 22 ans, l’ancien troisième du championnat de Formule 2 souhaite retrouver un volant de titulaire après avoir essentiellement occupé des fonctions de pilote d’essais et de réserve en Formule 1. Présent cette semaine à Madrid pour découvrir la nouvelle génération de monoplaces de Formule E avec Fortescue Zero Racing, Aron pourrait rejoindre le championnat électrique en 2027, même si plusieurs incertitudes contractuelles empêchent encore de confirmer cette possibilité.

Paul Aron ne poursuivra pas son aventure avec Alpine en 2027. L’écurie française a annoncé vendredi, en marge du Grand Prix de Las Vegas, la fin de sa collaboration avec le pilote estonien, qui occupait depuis deux saisons les fonctions de pilote d’essais et de réserve au sein de son programme de Formule 1.

Cette séparation intervient alors qu’Aron cherche désormais à relancer sa carrière en compétition, après avoir passé l’essentiel des deux dernières années à travailler dans le simulateur, à participer aux programmes d’essais et à effectuer quelques apparitions lors des séances d’Essais Libres 1.

Âgé de 22 ans, l’Estonien a notamment pris part à plusieurs séances d’essais libres pour Alpine, Sauber et Audi au cours des saisons 2025 et 2026, accumulant ainsi une expérience précieuse au volant des monoplaces de Formule 1.

Mais la perspective de disputer une troisième saison sans programme de course régulier ne correspondait plus à ses ambitions.

Son départ ne laisse toutefois pas Alpine totalement dépourvue de solution pour les derniers Grands Prix de la saison 2026. En cas de nécessité, l’équipe française pourra faire appel à Frederik Vesti, Mercedes ayant accepté de mettre son pilote à disposition.

Aron a déjà testé la nouvelle Formule E GEN4 à Madrid

Le départ d’Aron intervient quelques jours seulement après sa participation aux essais organisés sur le circuit de Jarama, à Madrid, où il a découvert la nouvelle monoplace GEN4 de Formule E.

L’Estonien a pris le volant pour Fortescue Zero Racing, une équipe australienne qui prépare son engagement avec cette nouvelle génération de voitures électriques pour la saison 2026-2027.

Cette participation constitue une indication importante quant à la direction que pourrait prendre sa carrière, même si aucun accord définitif n’a encore été annoncé.

Dans le cadre de son contrat avec Alpine, Aron disposait déjà de la liberté nécessaire pour explorer des possibilités dans d’autres championnats, notamment en Formule E, en Championnat du monde d’Endurance (WEC) ou en IndyCar.

L’objectif était de lui permettre d’envisager un retour à la compétition tout en poursuivant ses activités de développement en Formule 1.

Désormais libéré de ses obligations envers Alpine, le pilote peut se consacrer pleinement à la recherche d’un nouveau programme sportif.

Une orientation vers les compétitions GT reste également envisageable. Son frère, Ralf Aron, évolue dans l’environnement de Mercedes-AMG Motorsport et participe notamment au GT World Challenge Europe, une voie que Paul pourrait lui aussi choisir d’explorer.

La Formule E apparaît néanmoins comme l’une des possibilités les plus concrètes à ce stade, compte tenu de sa récente participation aux essais de Fortescue Zero Racing.

La suite dépendra des discussions entre Aron, son management et son éventuel futur employeur. Alpine ne participe plus à la définition de son programme de carrière, et aucune confirmation n’a encore été apportée concernant une éventuelle titularisation en Formule E pour 2027.

Une place potentielle chez Fortescue Zero Racing

La situation de Fortescue Zero Racing pourrait offrir une opportunité au pilote estonien, même si le marché des transferts de la Formule E reste actuellement marqué par plusieurs incertitudes.

L’équipe australienne pourrait disposer d’un baquet aux côtés de Dan Ticktum, en raison de la volonté de Taylor Barnard de quitter la structure.

Le Britannique a pourtant déjà été annoncé par Fortescue Zero Racing pour la saison 2026-2027, mais il chercherait désormais à se libérer de son contrat afin de rejoindre la nouvelle équipe Fusion Formula E Team.

Cette volonté de départ s’est notamment matérialisée lors des essais de Jarama, où Barnard a pris le volant d’une monoplace Fusion.

Dans le même temps, Aron a participé aux essais avec Fortescue Zero Racing, occupant ainsi la place laissée libre par le Britannique pendant cette séance.

La situation a toutefois débouché sur un différend contractuel.

Fortescue Zero Racing maintient que Barnard reste engagé contractuellement avec l’équipe, ce qui signifie que le baquet convoité n’est pas officiellement disponible pour le moment.

Tant que ce litige ne sera pas résolu, il sera donc difficile de déterminer si Aron peut réellement espérer rejoindre l’écurie australienne comme titulaire.

Fusion n’a pas encore officialisé ses pilotes

La situation est d’autant plus complexe que Fusion Formula E Team n’a pas encore annoncé officiellement la composition de son duo de pilotes pour la prochaine saison.

Cette nouvelle structure, qui utilisera des monoplaces Porsche en tant qu’équipe cliente, a fait rouler Taylor Barnard lors des essais de Madrid.

Le champion DTM Ayhancan Güven a également participé à cette séance avec Fusion, ce qui laisse encore plusieurs possibilités ouvertes concernant les pilotes qui représenteront l’équipe.

Le choix de Barnard de tester avec Fusion, malgré son engagement annoncé chez Fortescue Zero Racing, constitue donc l’un des principaux éléments susceptibles de débloquer le marché.

Pour Aron, Fortescue Zero Racing demeure à ce jour l’option la plus tangible, notamment parce qu’il a déjà eu l’occasion de découvrir la nouvelle voiture de l’équipe.

Mais cette expérience ne garantit pas qu’un contrat de titulaire sera conclu pour la saison 2026-2027.

Aron connaît déjà la Formule E

Une arrivée en Formule E ne constituerait pas une découverte totale pour Paul Aron.

L’Estonien possède déjà une expérience de la compétition électrique, acquise en 2024 lorsqu’il avait participé à deux courses de l’E-Prix de Berlin avec Envision Racing.

Il avait alors remplacé Sébastien Buemi, retenu par ses engagements en Championnat du monde d’Endurance.

Ces deux apparitions lui avaient permis de découvrir les particularités de la discipline, notamment la gestion de l’énergie et les exigences propres aux courses de Formule E.

Plus tard dans la même année, Aron avait terminé troisième du championnat de Formule 2, un résultat qui lui avait ensuite ouvert les portes du programme Alpine en Formule 1.

Depuis cette campagne 2024, il n’a cependant plus disputé de saison complète en compétition.

Son passage chez Alpine lui a permis de développer ses compétences techniques et d’accumuler du kilométrage en F1, mais sans retrouver le rythme d’un championnat disputé en tant que titulaire.

La nouvelle ère GEN4 pourrait lui offrir un nouveau départ

Un engagement en Formule E pour 2027 présenterait également un intérêt particulier en raison du changement réglementaire majeur que s’apprête à connaître le championnat.

La saison 2026-2027 marquera en effet l’arrivée des nouvelles monoplaces GEN4, sensiblement plus puissantes que leurs devancières.

Cette évolution doit ouvrir une nouvelle période pour la discipline électrique, avec des voitures dont les performances seront nettement supérieures à celles de la génération précédente.

Pour Aron, rejoindre une équipe dès le lancement de cette réglementation lui permettrait de participer au développement et à l’exploitation d’une nouvelle génération de monoplaces tout en retrouvant un programme de course complet.