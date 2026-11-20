Alpine occupe actuellement la 6e place au classement des constructeurs, et c’est, sauf énorme surprise, à cette position que va finir l’équipe anglo-française, compte tenu de l’avance prise par Racing Bulls. Certes, cela correspond à une progression par rapport à l’an dernier – ce qui n’était guère difficile, puisqu’Alpine avait fini à la dernière position. Mais alors que le patron, Flavio Briatore, disait pouvoir viser pourquoi pas des podiums avec l’unité de puissance Mercedes F1, cela représente clairement un échec. L’Italien a été justement interrogé sur son bilan et ses responsabilités dans le paddock de Las Vegas…

Est-il alors satisfait de cette saison 2026 pour Alpine F1 ? En un mot, comment Flavio Briatore pourrait-il décrire cette année ? Il use alors d’un subtil néologisme…

« C’est "ni". Cela veut dire non, cela veut dire oui, c’est entre les deux. Nous perdons beaucoup de points dans cette dernière partie de saison. L’équipe s’est battue, les pilotes se sont battus, mais nous perdons beaucoup de points car nous devrions normalement terminer cinquièmes. »

« Notre budget était basé sur la sixième place, mais nous sommes très proches de la cinquième. »

Il y a heureusement quelques motifs de satisfaction à Enstone…

« Quoi qu’il en soit, par rapport à la situation début 2024, c’est un grand bond en avant, et l’équipe est unie. Le côté technique et l’ingénierie travaillent ensemble. C’est de nouveau une véritable équipe de course, et c’est le plus important. Nous avons aussi un excellent sponsor pour la saison prochaine (Gucci, ndlr). Honnêtement, si vous me demandez si je suis satisfait : oui, ce n’est pas fantastique, mais l’équipe est bien meilleure. C’est ce que je constate chaque jour. »

Et même si Alpine F1 finit cinquième au classement des constructeurs l’an prochain, le gouffre n’est-il pas trop important avec les quatre écuries de pointe (McLaren, Mercedes, Ferrari, Red Bull…) ? Est-il possible de les rattraper ?

Flavio Briatore prend alors exemple sur McLaren F1 et le redressement mené par Zak Brown à ses côtés en conférence de presse.

« C’est possible. Nous l’avons fait en 1994, en 2006, 2007, 2008. Zak l’a fait. Je me souviens de McLaren à l’époque de Fernando, l’équipe était aussi un désastre (à l’époque Honda, ndlr). Ils ont tout remis en ordre. Il faut un peu de temps et aller dans la bonne direction. La Formule 1, c’est une question de timing, d’organisation et de pilotes. Pas d’erreurs, et beaucoup de petits détails. Tout doit fonctionner ensemble : les arrêts aux stands, la stratégie, l’ingénierie. La voiture peut être bonne et le pilote faire le travail, mais tout doit être aligné. »

Flavio Briatore fixe alors un objectif chiffré, très ambitieux, à Alpine F1 !

« Ce n’est pas facile, mais l’an prochain, être à deux ou trois dixièmes derrière McLaren serait déjà un grand succès. Nous avons le même moteur Mercedes que McLaren. Avons-nous au moins la même boîte de vitesses (que McLaren) ? »

Une interrogation curieuse de la part du patron censé connaître les subtilités techniques du paddock, y compris dans les autres équipes… Et c’est alors Zak Brown, le PDG de McLaren Racing, aussi présent en conférence de presse, qui vient au secours de Briatore !

« Non, nous fabriquons notre propre boîte de vitesses »

« D’accord » répond Briatore…

Zak Brown lui demande alors : « Tu veux acheter notre boîte de vitesses ? »

Et Flavio Briatore de répondre... « J’en serais ravi, si tu veux discuter d’un pilote, oui, bien sûr. »

Ici Briatore semble plaisanter : il serait d’accord pour acheter la boîte de vitesses, à condition que McLaren F1 lui prête un pilote. Une blague là encore curieuse. Peut-être une référence aussi à Oscar Piastri, passé d’Alpine à McLaren F1 dans les circonstances que l’on sait.

Au moins, si la boîte de vitesses laisse apparemment pantois Flavio Briatore, le moteur Mercedes F1 lui donne satisfaction… Une petite claque de plus pour feu l’usine Viry !

« Pour la première année de notre relation avec Mercedes, nous sommes très satisfaits. Une partie des performances de la nouvelle équipe vient du côté moteur, et nous avons également la boîte de vitesses avec Mercedes. Nous avons l’un des meilleurs moteurs de la Formule 1. Nous sommes très heureux. »