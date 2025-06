Ferrari : un ’manque de constance’ due à une ’ambiance’ sans ’sérénité’

Ferrari a inscrit 18 points avec la cinquième place de Charles Leclerc et la sixième de Lewis Hamilton au Canada. Frédéric Vasseur, le directeur de la Scuderia, déplore un week-end trop compliqué pour l’équipe, avec des erreurs mais surtout un manque de sérénité.

Il semble expliquer que les critiques et rumeurs autour de l’équipe, qu’il a violemment balayées en début de week-end, ont pesé dans le moral de ses troupes tout au long des trois journées de compétition à Montréal.

"Ce n’est pas un bon week-end, mais quand je vois l’ambiance et les conditions dans lesquelles on aborde le week-end, je me dis qu’on ne s’en sort pas trop mal. On a fait beaucoup trop d’erreurs du début à la fin, des EL1, en qualifs, la marmotte en course, c’est beaucoup trop pour faire un bon week-end" a déclaré Vasseur à Canal+.

"C’est à nous de revenir, le potentiel était malgré tout là car sinon on n’aurait pas fait le meilleur premier secteur en qualifs. La voiture est capable de le faire, les pilotes sont capables de le faire, il faut qu’on soit beaucoup plus constants sur le week-end."

En plus d’erreurs multiples, la malchance s’en est mêlée : "On s’est pris une marmotte au tour 8 qui nous a arraché un bout du plancher à l’avant. La marmotte on ne l’avait pas prévue !"

"En Libres, nous avons perdu une voiture, puis nous avons commis une erreur en qualifications avec la voiture de Charles. On n’a pas fait de long relais, il n’a pas eu l’occasion de tester les pneus et de trouver la limite, et on a été conservateurs au départ, on a perdu 15 secondes en dix tours."

"Après, le rythme était bon, même si on s’est retrouvés noyés dans le trafic à un moment. On doit faire des week-ends plus propres. C’est vrai pour le pilote et pour nous pour la stratégie car on a plus de retours sur les pneus. Dès qu’on manque une séance et un peu d’expérience, on le paie cash. On l’a payé cash en qualifs et en course."

Le Français reconnait en revanche que les erreurs sont de la responsabilité du team : "C’est à nous de faire des week-ends constants, on est pas loin, même si c’est difficile de dire ça après avoir fini cinquième et sixième. Mercedes est un bon exemple, après trois week-ends de grosse galère avec peu de points, ils sont bien revenus ce week-end."

"La McLaren est la meilleure voiture sur le plateau en moyenne. Nous on arrive à sortir la tête de l’eau à Monaco ou à Barcelone en course. En qualifs ici, ça pouvait faire la pole, donc si on sait le faire de temps en temps il faut le faire plus souvent. La sérénité est importante et on ne l’a pas eue ce week-end."