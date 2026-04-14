Herta admet que manquer l’Indy 500 fait ’mal’ mais se concentrer sur la F2 était évident

Colton Herta admet qu’il est douloureux pour lui de ne pas pouvoir participer aux 500 miles d’Indianapolis cette année en raison de l’ajout de nouvelles dates au calendrier de la Formule 2, mais il estime que sa catégorie à plein temps doit rester la priorité de son emploi du temps.

L’Américain espérait pouvoir aller faire la mythique course d’IndyCar en parallèle de son programme en Europe dans l’antichambre de la F1, mais le remplacement des manches de Bahreïn et d’Arabie saoudite par des manches à Miami et Montréal a enterré cet espoir.

"C’est une réaction un peu mitigée, mais dans l’ensemble, je suis enthousiaste" a confié Herta à RACER. "Ce sont deux nouveaux circuits pour moi, deux pistes que j’ai regardées à la télévision et qui ont l’air très amusantes, des endroits qui semblent être un pur frisson à piloter. Je suis donc impatient de ce côté-là."

"Évidemment, une part de moi a mal parce que je ne peux plus faire les 500 miles, mais c’est au premier plan de ce que je fais. Nous savions que quelque chose de ce genre était possible, même si nous ne l’avions pas vu venir sous cet angle."

"Mais je suis ravi de ces nouvelles manches, et je suis content que la Formule 2 et Bruno Michel aient pu trouver des solutions de remplacement pour les deux manches manquantes."

Ayant été informé de la possibilité d’ajouter une manche au calendrier de la F2 qui serait tombée en même temps que les 500 Miles, Herta affirme que la décision de ne pas manquer une course avec Hitech pour courir à Indianapolis était sans appel.

"Je ne me souviens plus de la première fois où j’en ai entendu des rumeurs. Mais je pense que le moment où j’en ai entendu parler sérieusement, c’était, je ne sais pas, peut-être ces dernières semaines. Nous avons alors essayé d’établir des plans de secours : à quoi cela allait-il ressembler ? Comment nous protéger ? Et quelle était la meilleure marche à suivre ?"

"Évidemment, pour moi, c’était assez simple car la F2 est mon objectif principal cette année, et c’est ce qui mérite le plus d’attention de ma part, même si l’Indy 500 est aussi super spécial à mes yeux."

Le passage de Herta en F2 a suscité un intérêt significatif de la part de l’IndyCar et des fans américains, et ces manches ajoutées lui permettront de rouler devant son public, mais aussi devant les fans canadiens.

"Je suis tout à fait pour. C’est excitant, j’espère que nous pourrons offrir une excellente course et que les promoteurs aux États-Unis y verront une nécessité pour l’avenir, afin que la F2 s’y rende plus souvent. Mais pour moi, c’est énorme parce que nous traversons l’Atlantique."

"Et presque deux fois, nous allons voir nos amis du nord au Canada, qui est aussi très proche des États-Unis. C’est donc spécial pour moi. C’est quelque chose que je n’avais pas vu venir cette année. De ce point de vue, je me sens très chanceux."