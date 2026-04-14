Alpine F1 pointée du doigt pour un traitement ’injuste’ de Doohan

La gestion du cas Jack Doohan continue de faire des vagues dans le paddock de la Formule 1. Son père, la légende du MotoGP Mick Doohan, n’a pas hésité à critiquer ouvertement Alpine, jugeant la manière dont la carrière de son fils s’est interrompue comme "injuste".

Présent à Barcelone, où Jack Doohan a lancé sa saison en European Le Mans Series, Mick Doohan s’est exprimé auprès de Marca, tout en reconnaissant la sensibilité du sujet.

"Je ne peux vraiment pas commenter cela. Mais je pense que c’était injuste."

Un jugement tranché, qu’il développe en évoquant les décisions prises en interne chez Alpine. Il suggère que les débuts de Franco Colapinto étaient déjà programmés avant le début de saison 2025.

"Oui, cela l’était dès le début. Ils avaient décidé de remplacer à terme un pilote, Jack, avant même le début de la saison. Et, en gros, c’était terminé avant même d’avoir commencé."

L’ancien quintuple champion du monde 500cc insiste également sur la situation contractuelle de son fils.

"Mon fils avait un contrat à long terme, il était le premier junior d’Alpine à arriver en F1 dans l’équipe. Il était clair, pour des raisons que je ne peux pas dire, qu’une autre direction a été prise. Et c’est tout."

Ces déclarations interviennent alors que Jack Doohan tente de relancer sa carrière après la perte de son baquet en F1. Désormais, l’Australien occupe un rôle de pilote de réserve chez Haas tout en s’engageant en endurance avec Nielsen Racing.

Un nouveau départ que son père observe avec confiance.

"Regardez, Jack est un jeune homme solide, et son plan est de courir. Il a couru à Barcelone, avec une voiture de course très sympa."

"Il est chez Haas maintenant, comme pilote de réserve, en cherchant à obtenir un baquet et, peut-être, avec une équipe plus engagée envers ses contrats."

De son côté, Jack Doohan n’abandonne pas son objectif ultime, même s’il garde l’esprit ouvert.

"Je n’exclus absolument pas la possibilité de me concentrer sur une carrière en endurance. Il y a de très belles opportunités. Mais honnêtement, la Formule 1 est mon objectif ultime, et aujourd’hui j’ai encore une vraie opportunité, pas seulement un espoir. J’ai la possibilité de me battre pour revenir."

"Cependant, si ce n’était pas le cas, alors se concentrer sur l’endurance serait une bonne idée, on peut y construire une grande carrière."