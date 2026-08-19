Honda F1 voit grand : Mercedes dans le viseur dès 2027, le sommet en 2028

Après un début de saison particulièrement difficile avec Aston Martin, Honda veut désormais accélérer son redressement. Le constructeur japonais introduit à Zandvoort une évolution importante de son unité de puissance et affiche déjà des ambitions élevées pour les prochaines saisons, avec l’objectif de se rapprocher de Mercedes dès 2027 avant de disposer, au plus tard en 2028, du moteur le plus performant du plateau.

Le partenariat entre Honda et Aston Martin a connu une première partie de saison compliquée. L’écurie britannique a notamment été confrontée à d’importants problèmes d’intégration de son unité de puissance, à un manque de performance et à des difficultés liées aux vibrations de la batterie.

La situation a toutefois commencé à évoluer avant la trêve estivale, avec l’introduction par Aston Martin d’une importante évolution de sa monoplace. Le châssis B, doté de 16 modifications, a permis à l’équipe de franchir un premier cap après une monoplace de lancement particulièrement décevante.

Honda va désormais apporter sa propre réponse. À Zandvoort, le constructeur japonais introduira une nouvelle spécification de son unité de puissance, avec l’ambition d’améliorer sensiblement le comportement du groupe propulseur tout en renforçant son intégration avec le châssis conçu par Aston Martin.

Shintaro Orihara, directeur général de Honda sur les Grands Prix et ingénieur en chef, estime que le constructeur ne sera pas encore en mesure de revendiquer la première place côté moteur au début de la saison 2027. Il se montre néanmoins particulièrement ambitieux concernant la progression attendue au cours des prochains mois.

"Je pense que même si nous n’aurons pas le meilleur moteur au début de 2027, nous nous rapprocherons de notre principal concurrent," a expliqué Orihara.

L’objectif affiché est donc de réduire rapidement l’écart avec Mercedes, qui fournit notamment les unités de puissance de plusieurs équipes concurrentes. Honda entend ensuite franchir un nouveau cap pour devenir une référence du plateau.

"Nous allons continuer à travailler dur pour avoir le moteur le plus performant à la mi-2027, ou au plus tard en 2028," a ajouté l’ingénieur japonais.

Cette ambition intervient alors que Honda a dû consacrer une grande partie de son début de collaboration avec Aston Martin à la résolution de problèmes de fiabilité et d’intégration.

"La priorité est désormais de transformer les progrès réalisés sur le châssis en performances concrètes grâce à une meilleure exploitation de l’ensemble."

"Chez Honda, on ne souhaite en effet pas uniquement chercher davantage de puissance maximale. Avec les caractéristiques très particulières de la réglementation moteur 2026, l’efficacité globale du groupe propulseur et son interaction avec le châssis sont devenues essentielles."

La collaboration avec Aston Martin doit donc permettre de mieux exploiter le potentiel de l’unité de puissance japonaise.

"Avec cette trêve estivale qui se termine, nous voulons être immédiatement de retour à l’attaque avec notre moteur," a déclaré Orihara.

Pour y parvenir, Honda travaille désormais étroitement avec l’équipe de Silverstone et ses ingénieurs afin d’améliorer l’intégration du moteur dans la monoplace évoluée.

"Nous sommes en discussions constantes avec Aston Martin afin de mieux intégrer notre unité de puissance dans leur nouveau châssis. Cela devrait beaucoup servir pour 2027 car la plupart des bases sont déjà là dans la version B."

Après avoir essentiellement cherché à limiter les dégâts durant la première partie de la saison, Honda veut désormais passer à l’offensive. La marche vers le sommet sera encore longue, mais le constructeur japonais fixe déjà une échéance claire : se rapprocher fortement de Mercedes en 2027 et viser la référence absolue du plateau en 2028.