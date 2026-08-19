La F1 face à un week-end particulièrement piégeux à Zandvoort

Le Grand Prix des Pays-Bas ne se résume pas aux virages relevés et à l’ambiance orange qui envahit Zandvoort. Pour les ingénieurs, le tracé néerlandais constitue un exercice particulièrement exigeant en raison de ses changements d’altitude, de ses contraintes sur les pneumatiques, de son exposition au vent et de la difficulté à dépasser. Avec le format Sprint, la moindre erreur de préparation pourrait rapidement coûter cher ce week-end. Paul Williams, l’ingénieur de pise en chef de Williams F1, nous détaille les défis attendus cette année.

Quels sont les principaux défis techniques de Zandvoort ?

La configuration de Zandvoort rend les dépassements très difficiles, ce qui accorde une importance particulière à la position sur la grille. La piste est courte et sinueuse, tandis que ses nombreux changements de direction imposent un rythme soutenu aux pilotes.

Son caractère de « montagnes russes », notamment avec les forts dénivelés et les virages relevés, sollicite également fortement les monoplaces. Le phénomène de talonnage constitue ainsi une préoccupation permanente pour les équipes, d’autant que les passages sur les vibreurs augmentent le risque d’endommager le fond plat ou certains composants de la voiture.

À cette difficulté mécanique s’ajoute l’environnement particulier du circuit. Installé au cœur des dunes, à proximité de la mer du Nord, Zandvoort est particulièrement exposé aux changements de conditions météorologiques et aux vents parfois violents. Les dunes peuvent protéger partiellement certaines portions du tracé, ce qui signifie que l’équilibre de la monoplace peut évoluer sensiblement selon la direction et la force du vent.

Les prévisions annoncent d’ailleurs une forte probabilité d’averses, notamment vendredi et samedi, ce qui pourrait encore compliquer la mise au point des voitures.

Comment le règlement de 2026 influence-t-il l’approche ce week-end ?

Les nouvelles monoplaces introduites cette saison apportent également leurs propres contraintes. Du point de vue de la gestion de l’énergie, Zandvoort présente certaines similitudes avec le Hungaroring : les besoins en déploiement sont élevés, mais la piste reste relativement peu sensible à la quantité d’énergie disponible.

Deux zones supplémentaires de mode en ligne droite ont par ailleurs été introduites avec la réglementation 2026. Particularité importante en cas de pluie : ces deux zones restent actives sur piste humide, même si leurs points d’activation sont alors retardés.

Cette caractéristique devra être intégrée aux différents scénarios de course et de qualification, dans un week-end où les équipes ne disposeront que d’une seule séance d’essais libres avant d’entrer dans le format Sprint.

Quels sont les défis liés aux pneumatiques sur ce circuit ?

La sélection de la gamme intermédiaire de pneumatiques apparaît adaptée à un circuit générant une forte énergie latérale, notamment dans les conditions généralement fraîches rencontrées à Zandvoort.

La répartition de l’énergie transmise aux pneus est toutefois très asymétrique. Elle est fortement orientée vers l’essieu avant et, plus précisément, vers le pneu avant gauche. La gestion des glissements de l’avant constituera donc l’un des principaux enjeux pour éviter une dégradation excessive.

La préparation des pneus sera également particulièrement délicate sur les tours courts des qualifications. Les pilotes devront soigneusement préparer leurs enveloppes durant les tours de lancement tout en gérant le trafic. Le problème sera encore plus marqué lors des SQ1 et SQ2, disputées avec le pneu médium, où certaines équipes pourraient opter pour des tours de préparation avant de lancer leur tentative.

En course, l’usure importante du pneu avant gauche et la surchauffe générale de la carcasse devraient être les principaux facteurs de dégradation.

Quelles sont les considérations stratégiques pour la course ?

Compte tenu des difficultés pour dépasser, la performance en qualification devrait être plus précieuse que le rythme de course à Zandvoort. Les équipes devront donc trouver le meilleur compromis possible dès les premières phases du week-end.

La préparation des pneumatiques pourrait notamment donner lieu à des stratégies très différentes lors des qualifications Sprint. Selon l’équipe et la situation du trafic, certains pilotes pourraient effectuer un tour de préparation, un seul tour de refroidissement ou même deux tours de refroidissement avant leur tentative.

En qualifications pour le Grand Prix, les plans devraient en revanche être davantage similaires. Le pneu tendre devrait clairement être privilégié pour le premier tour lancé.

La course devrait quant à elle se jouer principalement sur deux arrêts. Une stratégie à un seul passage par les stands reste toutefois suffisamment proche pour ne pas être écartée. Le pneu dur est attendu comme la meilleure gomme pour le Grand Prix et la plupart des équipes devraient conserver leurs deux trains disponibles.

Le Sprint devrait donc être essentiellement disputé avec le pneu médium. Certaines équipes pourraient néanmoins sacrifier un train de pneus durs initialement destiné au Grand Prix afin de disposer d’une gomme neuve en fin de Sprint et tenter une attaque tardive.

Enfin, les probabilités d’intervention de la voiture de sécurité et de la voiture de sécurité virtuelle sont toutes deux estimées à 60 %. Une neutralisation intervenant après le 40e tour devrait très probablement pousser la majorité des pilotes à effectuer un deuxième arrêt.