Alonso révèle le moment où il a compris qu’il ne voulait pas arrêter la F1

Fernando Alonso a révélé que l’accueil particulièrement chaleureux reçu de la part du public espagnol lors du Grand Prix de Barcelone avait constitué le véritable "tournant" dans sa réflexion sur son avenir en Formule 1. Alors qu’il n’avait pas encore décidé de poursuivre sa carrière et qu’une retraite restait envisageable, le double champion du monde a compris ce week-end-là que l’enthousiasme autour de lui était toujours intact. Désormais engagé avec Aston Martin pour 2027, il envisage même de continuer plusieurs années supplémentaires.

Alonso a annoncé ce mardi qu’il resterait en Formule 1 pendant au moins une saison supplémentaire après avoir prolongé son engagement avec Aston Martin pour 2027. Il a également expliqué dans une longue interview ce qui l’avait motivé.

Cette confirmation met fin à de longs mois de spéculations concernant son avenir. L’Espagnol avait envisagé la possibilité de mettre un terme à sa carrière, notamment dans un contexte où il n’a pas caché son mécontentement vis-à-vis du règlement actuel de la Formule 1.

Les performances d’Aston Martin et Honda n’ont pas davantage facilité cette réflexion. L’équipe demeure peu compétitive cette saison et reste encore loin de pouvoir revenir sur les formations de tête. Alonso avait cependant toujours insisté sur un point : les performances de sa monoplace ne constitueraient pas le facteur déterminant dans sa décision de poursuivre ou non sa carrière.

Dans un nouvel entretien accordé la presse espagnole après l’annonce de sa prolongation pour 2027, Alonso a identifié un moment bien précis ayant profondément influencé sa réflexion. Il s’agit du Grand Prix de Barcelone.

Le rendez-vous espagnol pouvait alors potentiellement constituer sa dernière apparition en Formule 1 sur ce circuit, donnant une dimension particulière à l’accueil réservé au double champion du monde.

Mais Alonso n’a justement pas ressenti chez les supporters l’atmosphère d’un adieu. Interrogé sur l’influence du soutien reçu de la part du public espagnol dans sa décision, il a reconnu que ce facteur avait été considérable, avant de raconter le moment qui l’avait particulièrement marqué lors du forum organisé avec les supporters.

"J’ai eu énormément de soutien, particulièrement à Barcelone. Cette année n’est pas facile, vous le savez bien. Mais je dois dire que cela a été un tournant."

"Je n’avais pas pris ma décision et je ne m’étais même pas arrêté pour y réfléchir, mais lorsque j’étais au forum des supporters, qui a été le moment le plus spécial du week-end, cela m’a vraiment touché de voir tous les fans."

"Ils croient en moi, leur passion pour la Formule 1 et pour mes résultats reste intacte."

"Mon impression à ce moment-là, à Barcelone, était que les gens n’étaient pas là pour profiter du Grand Prix comme s’il s’agissait de mon dernier, mais qu’ils étaient au contraire enthousiastes comme si j’étais au début de ma carrière."

"La flamme de l’Alonsomania et de la F1 en Espagne est toujours bien vivante."

"Je n’ai certainement constaté aucun déclin ni aucun sentiment de nostalgie chez qui que ce soit."

"Tout le monde était totalement impliqué, comme si nous étions toujours à zéro partout et que le match était à la mi-temps. Je n’avais pas l’impression que nous étions dans les prolongations."

Cette hésitation intervenait alors qu’Alonso traversait une saison très compliquée avec Aston Martin, avant le petit "ouf" de soulagement des évolutions apportées en Hongrie. Mais Alonso avait toujours séparé cette question de celle concernant son avenir personnel.

Sa décision est désormais prise : Alonso sera toujours sur la grille en 2027. Cette prolongation l’emmènera jusqu’à l’âge de 46 ans lorsque son contrat 2027 arrivera à son terme. Mais cette échéance ne doit surtout pas être considérée comme une date de retraite déjà programmée. Le contrat est à long terme : Alonso aura donc le choix d’y mettre fin plus tard.

"Je ne pense pas que 2027 sera ma dernière année en Formule 1."

"C’est comme cela que je vois les choses. Je prends du plaisir actuellement, je suis efficace dans la gestion des voyages et des obligations, du marketing... J’ai davantage d’expérience maintenant et je suis mieux organisé."

"Je pense que je peux continuer pendant encore plusieurs années."