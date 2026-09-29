Chaleur, humidité, orages : Racing Bulls se prépare au piège de Sepang

Racing Bulls s’attend à changer totalement de registre pour la deuxième étape du triplé de courses, avec le Grand Prix de Bahreïn organisé en Malaisie et le retour de la Formule 1 à Sepang pour la première fois depuis 2017. Entre virages rapides, longues lignes droites, dégradation des pneumatiques et menace permanente d’averses tropicales, Tim Goss prévient que la préparation et l’exécution du week-end seront déterminantes pour permettre à l’équipe de défendre, voire d’accroître, son avantage au championnat.

Absent du calendrier depuis neuf ans, le circuit international de Sepang va ainsi retrouver les monoplaces de Formule 1 dans le cadre d’un rendez-vous qui s’annonce très différent de celui disputé précédemment à Bakou.

Pour Racing Bulls, ce retour sur un tracé historique de la discipline représente avant tout un nouveau défi technique.

Tim Goss, directeur technique de l’équipe, souligne notamment que Sepang a toujours constitué un test exigeant, aussi bien pour les pilotes que pour les ingénieurs.

"Pour la deuxième étape de notre triplé Bakou-Sepang-Singapour, nous nous rendons en Malaisie pour le Grand Prix de Bahreïn, où nous retrouvons le circuit de Sepang pour ce qui sera la première visite de la Formule 1 sur cette piste depuis 2017. C’est un circuit avec une riche histoire et qui a toujours représenté un défi exigeant aussi bien pour les pilotes que pour les équipes."

Les caractéristiques de Sepang devraient offrir un contraste important avec celles du circuit urbain de Bakou. Le tracé malaisien se distingue notamment par ses longues courbes rapides et ses deux lignes droites, séparées par une épingle particulièrement lente.

Selon Goss, la quantité d’énergie transmise aux pneumatiques devrait être sensiblement supérieure à celle observée en Azerbaïdjan. La dégradation et la gestion des gommes devraient donc occuper une place beaucoup plus importante dans la construction de la course.

"Caractérisé par ses virages rapides et fluides ainsi que par ses deux longues lignes droites séparées par une épingle serrée, le circuit offre des possibilités de dépassement tout en imposant des contraintes importantes aux pneumatiques. Pirelli apporte sa sélection de mélanges située au milieu de la gamme, avec les C2, C3 et C4, et avec des niveaux d’énergie imposés aux pneus supérieurs à ceux de Bakou, nous devons nous attendre à ce que la dégradation et la gestion des pneumatiques jouent un rôle beaucoup plus important que lors de la course précédente."

Après un Grand Prix de Bakou où la gestion de la dégradation avait joué un rôle plus limité, Racing Bulls devra notamment trouver le bon compromis pour préserver les pneumatiques sans sacrifier trop de performance. À cette équation technique s’ajoutera une autre caractéristique historique de Sepang : une météo potentiellement très instable.

"En plus de tout cela, la météo peut ajouter une dimension supplémentaire. Les conditions sont généralement chaudes et humides, avec la menace permanente de pluies tropicales, ce qui rend l’épreuve physiquement exigeante pour les pilotes tout en présentant un défi supplémentaire pour nos stratèges."

Au-delà des particularités de Sepang, Racing Bulls arrivera en Malaisie avec un objectif directement lié à sa situation au championnat.

La manche précédente a permis à l’équipe d’augmenter légèrement son avance sur Alpine F1. Il s’agira désormais de défendre cet avantage tout en essayant, si l’occasion se présente, de le renforcer.

"Nous avons un matelas de points légèrement plus important à défendre après la dernière course. Avec le soutien de tous ceux présents sur le circuit et à l’usine, nous chercherons à réussir parfaitement notre préparation et notre exécution afin de maintenir cette dynamique et d’accroître encore l’écart."