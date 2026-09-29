Audi F1 attend Sepang comme véritable révélateur de son nouveau package

Audi aborde le Grand Prix de Bahreïn à Sepang avec l’ambition de transformer les premiers enseignements de son nouveau package en résultats concrets. Après avoir introduit plusieurs évolutions à Bakou et être passée tout près des points, l’équipe allemande veut profiter d’un tracé malaisien plus traditionnel pour évaluer plus précisément leur efficacité. Le retour de la Formule 1 à Sepang après presque une décennie d’absence ajoutera toutefois une importante part d’inconnu.

Le Grand Prix de Bahreïn constituera la deuxième étape de la triplette de courses asiatiques et marquera le retour de la Formule 1 sur le circuit international de Sepang.

Un rendez-vous particulier pour l’ensemble du plateau, qui n’a plus disputé de Grand Prix sur le tracé malaisien depuis près de dix ans. Sepang demeure notamment réputé pour ses conditions météorologiques changeantes, sa chaleur et son humidité, autant de paramètres qui devraient compliquer le travail des équipes pendant le week-end.

Pour Audi, l’enjeu sera également technique. L’équipe a introduit un nouveau package d’évolutions lors du précédent rendez-vous à Bakou. Les premières indications ont été jugées positives et l’objectif sera désormais d’affiner les réglages afin d’extraire davantage de performance de la R26.

Nico Hülkenberg connaît déjà Sepang, contrairement à son équipier Gabriel Bortoleto. L’Allemand se réjouit ainsi de retrouver un circuit absent du calendrier depuis plusieurs années. Il ne considère pas nécessairement Sepang comme un tracé défini par quelques virages spectaculaires, mais souligne son caractère technique et la nécessité d’y soigner les détails.

"C’est sympa de retourner à Sepang cette année. Ce circuit existe depuis longtemps et cela fait un moment que nous n’y avons plus couru. Ce n’est pas un tracé qui repose sur quelques virages particulièrement spectaculaires, mais il comporte plusieurs portions assez techniques qui récompensent le fait de soigner les détails."

"Ajoutez à cela la chaleur et l’humidité, et cela crée toujours un défi intéressant. Nous avons appris plusieurs choses utiles avec le nouveau package à Bakou, et il s’agit maintenant de nous appuyer là-dessus et d’en extraire davantage."

L’expérience du pilote Audi pourrait constituer un avantage lors des premières séances, même si les différences entre les monoplaces actuelles et celles utilisées lors de la précédente visite de la F1 limiteront nécessairement la pertinence de ses anciennes références.

La situation sera différente de l’autre côté du garage. Pour Bortoleto, Sepang représentera un circuit entièrement nouveau dans le cadre d’un week-end de Grand Prix.

Le Brésilien devra donc consacrer une partie importante des essais libres à son apprentissage du tracé, parallèlement au travail nécessaire pour comprendre le comportement du nouveau package Audi.

"Il y a eu plusieurs éléments positifs avec le nouveau package que nous avons introduit à Bakou, donc j’ai hâte de voir ce que nous pourrons en faire à Sepang. C’est un nouveau circuit pour moi et il sera important de tirer le maximum des séances d’essais libres afin de tout apprendre à son sujet, mais je suis impatient de prendre la piste."

"Nous avons été proches des points lors des dernières courses, donc j’espère que nous pourrons franchir une nouvelle étape dans la bonne direction et être de nouveau dans la lutte."

Outre l’adaptation au circuit, Audi devra utiliser ce temps de piste pour poursuivre la mise au point d’un package qui n’a encore été testé que dans les conditions très spécifiques du circuit urbain de Bakou.

C’est précisément l’un des principaux intérêts du week-end selon Allan McNish.

Le directeur de la compétition d’Audi considère que Sepang offrira un environnement plus représentatif pour évaluer les nouveautés introduites en Azerbaïdjan.

"Sepang représentera un tout nouveau défi pour nous en tant qu’équipe et il sera intéressant de voir comment le week-end va évoluer. Bakou a constitué une nouvelle étape dans notre processus de progression : nous sommes passés près des points et nous avons une nouvelle fois affiché une bonne performance sur le plan opérationnel, avec des arrêts aux stands rapides et un travail d’équipe solide."

"Nous avons tous hâte de voir comment notre package fonctionnera sur un tracé plus traditionnel, qui devrait permettre de montrer plus précisément les bénéfices de nos évolutions. Nous estimions que ce circuit devrait mieux nous convenir, donc l’objectif est de nous placer dans une position plus favorable et de nous battre pour les points après les avoir manqués de peu le week-end dernier."