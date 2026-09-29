Hamilton ’sans filtre’ sur les tracés des circuits en F1 : ’même les fans feraient mieux’

Lewis Hamilton n’a pas mâché ses mots au moment d’évoquer la conception de certains circuits récemment intégrés au calendrier de la Formule 1. Sans directement citer le Madring, encore très critiqué après un Grand Prix d’Espagne marqué par seulement quatre dépassements, le pilote Ferrari a ouvertement remis en question le travail effectué sur certains tracés modernes, allant jusqu’à estimer que des fans seraient probablement capables de faire mieux !

La physionomie des circuits de Formule 1 a considérablement évolué au fil des décennies, sans que toutes les nouvelles destinations soient parvenues à convaincre sur le plan sportif.

Le circuit urbain de Bakou fait plutôt figure d’exception. Le dernier Grand Prix d’Azerbaïdjan a marqué les dix ans de présence de la F1 dans le pays et son tracé est généralement considéré comme l’une des additions les plus réussies au calendrier de ces dernières années, avec des courses en général animées.

D’autres circuits ont suscité davantage de critiques.

Sans l’invasion de l’Ukraine par la Russie, Sotchi aurait potentiellement pu rester au calendrier, tandis que Shanghai, Miami ou encore Abu Dhabi disposent d’installations largement appréciées mais dont les tracés ne bénéficient pas toujours de la même considération.

Aucun n’a toutefois subi récemment une vague de critiques comparable à celle visant le Madring.

Le circuit madrilène a accueilli la Formule 1 pour la première fois à la mi-septembre et son premier Grand Prix a rapidement déclenché une polémique concernant les possibilités de dépassement. Seulement quatre manœuvres ont été recensées pendant la course.

Et même celles-ci ne provenaient pas véritablement de luttes classiques entre deux pilotes disposant de performances comparables : elles ont été rendues possibles soit par une différence particulièrement importante dans l’état des pneumatiques, soit par une erreur d’un pilote. Surtout, les caractéristiques du circuit n’offraient pratiquement aucune occasion claire de simplement tenter une attaque. Les pilotes, comme les fans, avaient alors largement critiqué le tracé.

Quelques semaines plus tard, Hamilton n’a manifestement pas oublié cette expérience. Présent dans la zone réservée aux supporters à Bakou aux côtés de son équipier Charles Leclerc, le septuple champion du monde a été interrogé sur les circuits de Formule 1 et n’a pas directement mentionné le Madring.

Mais son message ne laissait guère de doute concernant son opinion sur certains tracés actuellement utilisés par la discipline.

"Ils construisent certains de ces circuits où vous ne pouvez tout simplement pas dépasser, et c’est frustrant."

"Je ne sais pas qui les dessine. Est-ce que quelqu’un ici veut dessiner un circuit ?"

"Oui ?" répond-il lui-même à la foule qui réagit. "Je suis quasiment certain qu’il y a beaucoup de personnes ici qui seraient capables de faire un meilleur travail que sur certains des circuits que nous avons actuellement."

Une sortie suffisamment directe pour provoquer une réaction quelque peu stupéfaite de la personne chargée d’animer l’événement sur scène. Hamilton s’est alors immédiatement amusé de sa propre franchise.

"Je suis désolé, je n’ai pas de filtre. Je ne sais pas où je suis censé trouver mon filtre."

L’animateur a finalement préféré refermer le sujet avant que la discussion ne devienne davantage embarrassante pour la Formule 1, tout en assurant à Hamilton que cette liberté de parole était justement appréciée.

"Nous ne voulons pas que tu aies un filtre, Lewis."

"Nous voulons que nos pilotes nous disent réellement ce qu’ils ressentent. C’est ce qui est si agréable dans le fait de t’avoir ici."

Hamilton a terminé le Grand Prix d’Azerbaïdjan à la sixième place, deux positions derrière son équipier Leclerc.

Le Britannique avait déjà reconnu après la course avoir vécu une épreuve particulièrement compliquée. Il avait expliqué s’être retrouvé "dans le no man’s land la plupart du temps" à Bakou.

Ferrari n’avait tout simplement pas disposé du rythme nécessaire pour lui permettre de véritablement se mêler aux batailles pour les premières positions. Cette sixième place lui permet néanmoins de conserver la troisième position du championnat du monde des pilotes.

Ses espoirs de titre se sont eux largement envolés. À l’approche du prochain rendez-vous, le Grand Prix de Bahreïn organisé à Sepang, Hamilton compte désormais 103 points de retard sur le leader du championnat, Kimi Antonelli.