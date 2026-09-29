McLaren F1 attend Sepang pour libérer le potentiel de sa MCL40 évoluée

Après un week-end compliqué à Bakou, McLaren aborde le retour de la Formule 1 à Sepang avec plusieurs inconnues mais aussi l’espoir d’obtenir une lecture beaucoup plus représentative de sa MCL40 évoluée. Ni Lando Norris ni Oscar Piastri n’ont encore piloté une F1 sur le circuit malaisien, absent du calendrier depuis 2017, tandis que les nouvelles monoplaces et leurs groupes propulseurs n’y ont jamais couru. Les essais libres du vendredi seront donc déterminants pour transformer le travail effectué au simulateur en références concrètes.

Le Grand Prix de Bahreïn, déplacé cette saison en Malaisie, marquera la première visite de la génération actuelle de Formule 1 sur le circuit international de Sepang. Pour McLaren comme pour ses rivales, il faudra donc partir avec très peu de données récentes.

Cette situation concerne également les pilotes de l’équipe : Norris et Piastri n’ont jamais disputé de Grand Prix de Formule 1 à Sepang. Un handicap face aux deux pilotes Ferrari ou à Max Verstappen chez Red Bull.

Leur préparation s’est donc largement déroulée au simulateur et l’une des premières missions du week-end consistera à confronter ce travail virtuel à la réalité de la piste. Les deux pilotes devront progressivement construire leur connaissance du circuit tout en travaillant avec leurs ingénieurs pour établir une base de réglages suffisamment compétitive.

Sepang proposera des caractéristiques très différentes de celles rencontrées lors de la manche précédente en Azerbaïdjan. Le tracé malaisien associe de longues lignes droites, d’importantes zones de freinage et des virages aux profils variés.

McLaren devra donc définir une nouvelle direction concernant les réglages de sa MCL40, avec un compromis à trouver entre les différentes exigences du circuit. Comme depuis le début de la saison 2026, la gestion et le déploiement de l’énergie feront également partie des principaux sujets de travail.

L’équipe devra notamment trouver le meilleur équilibre possible sur l’ensemble du tour afin d’exploiter au maximum les possibilités offertes par les différentes portions du tracé.

Le manque de références récentes donnera par conséquent une importance particulière aux essais libres du vendredi. Ces séances permettront à McLaren de comprendre le comportement réel de sa monoplace à Sepang avant d’affiner progressivement ses réglages en vue des qualifications et de la course.

Randy Singh, directeur de la compétition de McLaren, insiste d’ailleurs sur l’incertitude qui demeure malgré l’important travail effectué au simulateur.

"Revenir à Sepang pour la première fois depuis presque une décennie représente un défi intéressant, particulièrement avec le peu de données récentes dont nous disposons pour cette génération de voitures. Nous nous sommes préparés de manière approfondie dans le simulateur, notamment en donnant à Lando et Oscar du temps pour apprendre le circuit, mais il peut subsister une incertitude concernant la précision des modèles du circuit et notre compréhension de l’asphalte, ce qui constituera un facteur important dans le comportement des pneumatiques."

"Le vendredi sera donc particulièrement précieux pendant que les pilotes prendront leurs repères sur le circuit et que nous travaillerons sur les meilleurs réglages et la meilleure configuration de la voiture, que nous chercherons à comprendre les pneumatiques et que nous évaluerons les possibilités de dépassement et de lutte en piste avec les nouvelles voitures et les nouveaux groupes propulseurs."

Chez McLaren, Bakou était considéré comme un circuit à part en raison de ses caractéristiques très spécifiques. Le tracé urbain associe des virages extrêmement lents à la plus longue ligne droite de la saison. Une combinaison qui n’a pas permis à l’équipe de démontrer pleinement les bénéfices du package d’évolutions important introduit en Azerbaïdjan.

Les données récoltées par McLaren ont néanmoins indiqué que les nouvelles pièces fonctionnaient comme prévu. L’équipe considère simplement que leur potentiel complet devrait être davantage visible sur des circuits proposant un éventail plus large de caractéristiques.

Sepang constituera donc une première occasion d’obtenir une lecture différente de ces nouveautés.

"Du point de vue de la performance, Sepang exige un compromis soigneux entre l’appui et la traînée. Les longues lignes droites donnent une importance particulière à la puissance et à l’optimisation du déploiement, tandis que la variété des virages récompense une voiture disposant d’un bon niveau d’appui, et c’est vers cela que je m’attends à voir les équipes s’orienter."

"Après l’important package d’évolutions introduit en Azerbaïdjan, nous n’apporterons pas autant de nouveautés en Malaisie, même si nous prévoyons quelques éléments de carrosserie spécifiques au circuit."

Le difficile week-end de fin septembre en Azerbaïdjan a également fourni des enseignements que McLaren veut désormais exploiter. L’équipe compte notamment utiliser son débriefing d’après-course pour analyser les difficultés rencontrées à Bakou et tenter de résoudre les limitations de la MCL40 en matière de vitesse de pointe.

L’autre grande inconnue concernera les pneumatiques et la stratégie. Historiquement, Sepang était un circuit où la forte dégradation favorisait une approche consistant à trouver le rythme de course le plus rapide plutôt qu’à donner une priorité absolue à la qualification. Mais les caractéristiques des monoplaces et des groupes propulseurs de 2026 pourraient modifier cette logique.

"Stratégiquement, Sepang a traditionnellement accordé une grande importance à la gestion d’une forte dégradation et au choix de la séquence de pneumatiques la plus rapide plutôt qu’à la priorité donnée à la position en piste, mais si les dépassements sont plus difficiles avec le nouveau règlement concernant les groupes propulseurs, cet équilibre pourrait évoluer."

"La possibilité de fortes pluies dans l’après-midi représente également une part importante de notre préparation, particulièrement parce qu’il n’y a encore eu aucune séance compétitive sur piste mouillée avec le règlement actuel et que Sepang peut connaître des précipitations d’une intensité considérable."